Am 25. August gehts für die Bayern in der Bundesliga wieder los. Knapp einen Monat davor macht Ehrenpräsident Uli Hoeness aber schon wieder Schlagzeilen. Öffentlich stichelt er gegen Alphonso Davies, Michael Ballack, die Uefa – und verrät, dass er Florian Wirtz will.

1/5 Hatten das Heu nicht auf der gleichen Bühne: Uli Hoeness (r.) und Thomas Tuchel.

Nicolas Horni Ringier Journalistenschüler

Fast drei Monate ist es her, da teilte Uli Hoeness (72) so richtig gegen den damaligen Bayern-Trainer Thomas Tuchel (50) aus. Bei einer Podiumsdiskussion sprach er Tuchel die Fähigkeit und den Willen, Spieler zu entwickeln, ab – just wenige Tage vor dem wichtigen CL-Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid.

Seither verzichtete Hoeness auf die ganz grossen Auftritte – bis am Wochenende. Beim 75-jährigen Vereinsjubiläum des SV Seligenporten war Hoeness zur Diskussion geladen – und nahm kein Blatt vor den Mund: «Ich bin ein Freund von Jamal Musiala und von Florian Wirtz. Jeder von uns weiss, dass ich ihn sehr gern bei Bayern München sehen würde.»

«Wir haben beim FC Bayern keinen Geldscheisser»

Ob ein solcher Deal zeitnah über die Bühne geht, ist trotz Umbruch nach verkorkster Saison aber unsicher. «Der Max Eberl und der Christoph Freund wissen ganz genau, dass nur dann weitere neue Spieler zum FC Bayern kommen können, wenn der eine oder andere prominente Abgang verzeichnet wird. Wir haben beim FC Bayern keinen Geldscheisser.»

Nur Lob für die Talente im deutschen Fussball gabs aber doch nicht. So kritisierte er beim Talk etwa die Nachwuchsarbeit im deutschen Fussball. «Grundsätzlich finde ich die Idee überragend. Die Frage ist nur, ob Michael Ballack bereit ist, die U19 der Deutschen zu trainieren, oder ob er lieber bei irgendeiner Vernissage in London Bilder kauft. Generell wäre das eine gute Lösung. Aber ob die betreffenden Spieler bereit sind, auch mal five days a week zu arbeiten …», sagte Hoeness zum Wunsch von Weltmeister Berti Vogts (77), mehr Ex-Nationalspieler in der Nachwuchsentwicklung einzubinden.

«Die können uns den Buckel runterrutschen»

Damit aber nicht genug zum Thema Jugend. Hoeness zeigt sich besonders von Spanien-Juwel Lamine Yamal (17) angetan, schwärmte laut «Bild» vom Barça-Knirps – und spitzelte gegen Bayern-Verteidiger Alphonso Davies (23): «Die Art und Weise, wie er es macht – links und rechts. Ich hätte dem Alphonso Davies gewünscht, dass er das auch mal kann.»

Von der EM, bei der Yamal die Zuschauerinnen und Zuschauer verzückte, sah Hoeness aber nur genau ein Spiel. Grund? Die Preispolitik der Uefa. «Wir haben durch eine Firma eine Loge in der Allianz Arena. Diese Loge mussten wir kostenlos der Uefa zur Verfügung stellen für die EM. 14 Tage vor der EM wurden wir angeschrieben, wir können uns ja eine Loge mieten. Und die sollte dann nur für das Schottland-Spiel 2500 Euro pro Ticket kosten. Das sind bei 13 Plätzen 39'000 Euro», sagte Hoeness. Er habe daraufhin beschlossen: «Die können uns den Buckel runterrutschen, und wir haben die nicht gemietet.»