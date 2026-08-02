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Spieler will zu Dortmund
Scheitert der BVB-Wunschtransfer an der Ablösesumme?

BVB und Köln sind im Transferstreit: Die Dortmunder wollen für Said El Mala nicht die geforderten 50 Millionen Euro zahlen – gehen sie nun bei ihrem Wunschspieler leer aus?
Publiziert: vor 15 Minuten
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Said El Mala will zu Borussia Dortmund.
Foto: IMAGO/DeFodi Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Borussia Dortmunds Transferziel Said El Mala droht zu scheitern wegen Kölns Forderung
  • BVB bietet total rund 44 Millionen Euro, Köln will mindestens 50 Millionen
  • Hioffnung für Dortmund: El Mala will wechseln
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Cédric HeebRedaktor Sport

Borussia Dortmund steht vor einer Transfer-Blockade: Der Wechsel von Kölns Jungstar Said El Mala (19) droht endgültig zu platzen. Gemäss Angaben von «Bild» haben die Verantwortlichen des BVB intern beschlossen, die Forderung des 1. FC Köln in Höhe von rund 50 Millionen Euro (circa 46,5 Millionen Franken) nicht zu erfüllen.

Das jüngste Angebot der Dortmunder – 34 Millionen Euro (circa 31,5 Millionen Franken) plus knapp 10 Millionen an Bonuszahlungen – wurde von den Kölner Bossen abgelehnt. Die Schmerzgrenze des Effzeh bleibt unverändert: 50 Millionen Euro oder kein Deal.

El Mala, dessen Marktwert auf 42 Millionen Franken geschätzt wird, ist der erklärte Wunschtransfer der Dortmunder. Dem Bericht zufolge will der BVB sein Angebot minimal anpassen, jedoch wird weiterhin darauf bestanden, dass die «Ablösesumme mit einer Vier beginnen muss», wie es im Bericht heisst.

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El Mala will offenbar zum BVB

Sollten die Kölner nicht einlenken, ist der Transfer für den BVB vom Tisch. In diesem Fall könnte sich der Verein auf Alternativen wie Ibrahim Mbaye (18) von Paris Saint-Germain konzentrieren – allerdings wäre auch er nicht unter 40 Millionen Euro zu haben.

Ein Hoffnungsschimmer für Dortmund bleibt: El Mala selbst möchte unbedingt zum Champions-League-Klub wechseln. Dem jungen Nationalspieler liegt laut «Bild» bereits ein Fünfjahresvertrag aus Dortmund vor. Die BVB-Verantwortlichen spekulieren darauf, dass der Spieler Druck auf seinen aktuellen Verein ausübt, um den Wechsel voranzutreiben. Doch noch zeigt sich Köln unbeeindruckt.

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