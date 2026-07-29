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In Testspiel verletzt
Schweizer Schalke-Spieler verpasst Bundesliga-Start

Bei Schalke steht Adrian Gantenbein kurz vor seiner ersten Bundesliga-Saison. Nun gibts aber einen Rückschlag: Der Winterthurer fällt verletzt aus.
Publiziert: vor 29 Minuten
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Aktualisiert: vor 22 Minuten
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Adrian Gantenbein muss länger auf sein Bundesliga-Debüt warten.
Foto: imago/RHR-Foto
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Ein Testspiel wird Adrian Gantenbein (25) zum Verhängnis. Der Schweizer Rechtsverteidiger von Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 wird beim 3:1-Sieg der Knappen gegen Fagiano Okayama in einem Zweikampf so heftig am Sprunggelenk getroffen, dass er eine Verletzung davonträgt. Auch das Syndesmoseband soll betroffen sein.

Gemäss der deutschen «Bild» rechnen die Schalke-Verantwortlichen mit einer Ausfallzeit von mindestens sechs Wochen – der Bundesliga-Start gegen Augsburg (30. August) würde für den Ex-Winterthurer damit ins Wasser fallen. Nach zwei Saisons in der zweiten Spielklasse ist es Gantenbeins erste Spielzeit auf höchster deutscher Stufe.

Schon in der letzten Saison hat sich der ehemalige Schweizer U21-Nationalspieler mit Verletzungen herumschlagen müssen. Wegen Problemen mit der Wade hat er zwischen November und März kaum Spiele bestreiten können. Anschliessend kam er nur noch zu Teileinsätzen. Nun wirft ihn eine weitere Blessur im ohnehin schon schwierigen Kampf um einen Bundesliga-Stammplatz noch weiter zurück.

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