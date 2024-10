Kurz zusammengefasst Bayern-Ersatzgoalie Ulreich hat die Leverkusen-Bank beleidigt

Er regte sich über das angebliche Leverkusener Zeitspiel auf

Xhaka gab nach dem Spiel Zeitspiel zu, war von Ulreich aber nicht gemeint Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Bayern-Goalie Sven Ulreich ist auf der Ersatzbank durch Beleidigungen aufgefallen. Foto: imago/Beautiful Sports 1/6

Carlo Steiner Praktikant Sport

Der Bundesliga-Kracher zwischen Bayern und Leverkusen vom Samstag (1:1) könnte für Sven Ulreich noch ein disziplinarisches Nachspiel haben. Ein Video, das in den sozialen Medien kursiert, überführt den Münchner Ersatzgoalie als schimpfenden Rohrspatz – mit ziemlich expliziter Wortwahl.

Der 36-Jährige wurde von einem Fan von direkt hinter der Ersatzbank aus wenigen Metern gefilmt. Zu sehen ist Ulreich, wie er sich vor der Bank aufbaut und völlig aufgebracht durch die Gegend schreit. «Setz dich hin, Rolfes, du Wichser», ruft er gut hörbar in Richtung Leverkusener Ersatzbank. Adressat der verbalen Entgleisung: Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes (42). Kurz davor – Ulreich ist zu diesem Zeitpunkt nicht im Bild – ist vom Torwart auch ein «Steh auf da drüben du Penner» zu hören.

Xhaka-Zeitspiel war nicht der Auslöser

Was die Bayern-Bank in der Schlussphase der Partie auf die Palme brachte, ist das Geschehen auf dem Rasen: Die Spieler der Werkself liessen sich teilweise viel Zeit, um das aus ihrer Sicht eher schmeichelhafte Ergebnis über die Zeit zu bringen. Nati-Captain Granit Xhaka (32) in Diensten der Gäste gab nach dem Spiel sogar zu, sich deswegen ohne jegliche Verletzung auf den Boden gesetzt zu haben.

Aus dieser Szene in der Nachspielzeit stammt das Video aber nicht. Beim «Penner» handelt es sich also nicht um Granit Xhaka. Die TV-Bilder verraten: Während sich Alphonso Davies, Min-Jae Kim und Kingsley Coman in der 82. Minute Anweisungen von Trainer Vincent Kompany abholen, sitzt ganz auf der anderen Seite des Spielfelds Amine Adli am Boden – ganz offensichtlich zum Unmut von Sven Ulreich.

Ulreich entschuldigt sich

Auf Anfrage der «Bild» erklärten die Bayern, dass die Aussagen in der Hitze des Gefechts gefallen seien und dass Ulreich wisse, dass die Wortwahl unangemessen sei und sich dafür entschuldige. Simon Rolfes hat die Sache auch erst nach dem Spiel mitbekommen. «Ich habe es weder gehört noch mitbekommen. Für das Niveau seiner Worte ist jeder selbst verantwortlich», sagte er der «Bild».

Sanktionen hatten die Beleidigungen auf dem Platze keine – ausnahmsweise, müsste man fast schon sagen. Ulreich hat in den letzten zwei Saisons vier Gelbe Karten gesehen – bei dreien war er dabei nur als Ersatz dabei. Der DFB-Kontrollausschuss hat inzwischen begonnen, den Vorfall zu prüfen. Nachträgliche Konsequenzen möglich. 2015 bekam der heutige ManCity-Star Kevin De Bruyne (33) für die Worte «Give me the ball, you Motherfucker» gegen einen Balljungen eine Geldstrafe von 20'000 Euro aufgebrummt. BVB-Profi Ramy Bensebaini (29) bekam 2023 (für Gladbach) für ein französisches «Hurensohn» gegenüber dem Schiedsrichter eine Spielsperre und 15'000 Euro Strafe.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos