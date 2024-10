Kurz zusammengefasst Atlético Madrid verhängt lebenslanges Stadionverbot nach Skandal-Derby

Neues Vermummungsverbot soll Identitätsverbergung verhindern

Atlético-Captain Koke (zwischen den Sicherheitsleuten) spricht zu den eigenen Fans und will sie besänftigen. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Atlético Madrid hat nach dem Skandal-Derby gegen Real Madrid erste harte Massnahmen ergriffen. Wie die Rojiblancos in einem Statement schreiben, haben sie einem Anhänger wegen der Beteiligung an Würfen von Gegenständen in Richtung von Real-Keeper Thibaut Courtois (32) ein lebenslanges Stadionverbot erteilt.

Darüber hinaus wurde für Spiele in der Metropolitano-Arena ein Vermummungsverbot eingeführt. Dies seien die ersten Schritte, um die Sicherheit im Stadion zu verbessern und Hooliganismus zu bekämpfen.

Das Derby am vergangenen Sonntag musste 22 Minuten vor dem regulären Ende für rund 20 Minuten unterbrochen werden. Der Grund: Maskierte «Fans» aus dem Lager der Gastgeber bewarfen den früher für Atlético spielenden Goalie mit Feuerzeugen und anderen Gegenständen. Lautsprecherdurchsagen blieben wirkungslos, sodass der Schiedsrichter beide Mannschaften in die Kabine schickte, bevor das Spiel fortgesetzt werden konnte.

«Jede Form der Gewalt ausrotten»

Atlético erklärte, dass die Bestrafung des überführten Fans nur der Anfang einer härteren Gangart gegenüber Hooligans sei. «Unser Sicherheitsdienst arbeitet weiter mit der Polizei zusammen, um die übrigen Beteiligten zu identifizieren. Sobald sie gefunden sind, werden auch sie mit einem unbegrenzten Betretungsverbot für unser Stadion belegt werden», gab der Verein bekannt.

Das neue Vermummungsverbot soll verhindern, dass Personen ihre Identität verbergen können. «Ab sofort» sei alles untersagt, «was zur Verhinderung beiträgt, dass das Gesicht einer Person erkennbar ist, um ihre Identität zu verbergen», liess der Klub weiter wissen. Verstösse gegen das neue Vermummungsverbot würden mit sofortigem Verweis aus der Arena geahndet. «Die feste Überzeugung des Vereins, jede Form von Gewalt auszurotten, und die Wahrung der Werte des Sports stehen ausser Frage.»

