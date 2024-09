Traurige Nachricht für Fussballfans: Der ehemalige Serie-A-Star Andrea Capone ist im Alter von nur 43 Jahren verstorben. Der Ex-Profi von Cagliari wurde leblos in einem Hotel gefunden.

Kurz zusammengefasst Andrea Capone stirbt mit nur 43 Jahren

Kopfverletzungen nach Sturz soll Todesursache sein

Kopfverletzungen nach Sturz soll Todesursache sein

Capone trug das ikonische Trikot Nummer 10 bei Cagliari

Der ehemalige Serie-A-Star Andrea Capone ist im Alter von 43 Jahren verstorben. Sein Leichnam wurde am Sonntagmorgen im 5-Sterne-Hotel Palazzo Tirso in Cagliari aufgefunden. Laut Berichten aus Italien erlag er Kopfverletzungen nach einem offenbar versehentlichen Sturz.

Capone trug bei Cagliari einst das ikonische Trikot mit der Nummer 10, das zuvor Vereinslegende Gianfranco Zola (58) gehörte. In einem Statement würdigte der Verein ihn als «einen Jungen, der stets für Professionalität, Hingabe und Leidenschaft bekannt war». Auch Fans zollten dem Verstorbenen Tribut: «Ruhe in Frieden, Andrea Capone. Dein Einsatz und deine Leidenschaft auf dem Platz waren wahrhaft inspirierend. Du wirst immer in Erinnerung bleiben.»

Andrea Capone ist im Alter von 43 Jahren verstorben. Foto: imago sport 1/4

Der Mittelfeldspieler entstammte der Jugend Cagliaris und galt früh als grosses Talent. Insgesamt lief er 113 Mal für den sardischen Verein auf und erzielte dabei zwölf Tore. Nach sieben Jahren verliess der Italiener im Jahr 2007 Cagliari und spielte anschliessend für Vicenza, Grosseto und Salernitana. Nun trauert die Fussballwelt um einen leidenschaftlichen Profi, der viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde.