Kurz zusammengefasst Leverkusen trotzt Bayern ein 1:1 ab

Xhaka lobt Disziplin und Kampfgeist des Teams

Bayern hatte 30 Prozent Ballbesitz, nur drei Schüsse

1:1 im Spitzenkampf: Granit Xhakas (r., hier gegen Olise) Leverkusen knöpft den Bayern einen Punkt ab. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Tobias Wedermann Fussballchef

«Wir können nicht überall hinfahren, Tiki-Taka spielen und 4:0 gewinnen», sagt Leverkusen-Torschütze Robert Andrich angesprochen auf die Statistik nach dem 1:1 im Topspiel gegen Bayern München. Diese spricht eine klare Sprache: Drei Schüsse und 30 Prozent Ballbesitz für die Gäste. Bayern dominiert die Partie, doch kann auch im vierten Anlauf in Folge nicht gegen Leverkusen gewinnen. Nur Bayerns 20-jähriges Mittelfeldjuwel Aleksandar Pavlović schlenzt den Ball mit einem schönen Distanzschuss ins Tor.

«Es war ein cleverer und souveräner Auftritt», sagt Granit Xhaka nach dem Spiel zu Blick. Der Nati-Captain hatte vor einer Woche trotz 4:3-Sieg deutliche Kritik am Defensivverhalten des Teams geäussert. Gegen Bayern, die zuvor in vier Ligaspielen 16 Tore erzielten, sieht dies anders aus. «Wir hatten Disziplin, Kampfgeist und Mentalität. Das Ziel Nummer eins haben wir damit erfüllt – klar, mit dem Ball hätte mehr kommen können von uns», so Xhaka, der am Freitag seinen 32. Geburtstag feierte.

«Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meistertitel»

Von Glück oder einem schmeichelhaften Resultat will man bei den Leverkusener nichts wissen. «Es ist nicht einfach, in der Allianz Arena zu spielen, richtig viel Chancen hatten sie ja trotzdem nicht und es war uns brutal wichtig, dass sie den Vorsprung in der Tabelle auf uns nicht vergrössern können.» Xhaka vergleicht das Bayern-Duell mit der Champions League und einem Augenzwinkern: «Unentschieden auswärts, zu Hause schlagen wir sie und dann bist du durch.»

Wenig später zitiert der Nati-Captain auch noch einen berühmten Sportsatz, den man als eine ähnliche Kampfansage deuten kann: «Man sagt doch, Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meistertitel.» Er spüre im Team, dass der Hunger auch nach der sehr erfolgreichen abgelaufenen Saison weiter vorhanden ist. «Das ist sehr wichtig. Wir wollen immer gewinnen, ob heute gegen die Bayern oder kommende Woche gegen Kiel. Es sind aber noch 29 Spiele zu spielen.»

Erfolgreich waren die Leverkusener auch erneut mit einer Standardsituation – und mit Assist von Xhaka. «Wir haben dies unter der Woche intensiv trainiert, wir sind immer wieder gefährlich in solchen Situation und umso schöner, dass sich das Training auch gelohnt hat.» Angesprochen auf das Zeitspiel der Gäste, gibt Xhaka eine erfrischend ehrliche Antwort: «Wir mussten etwas Rhythmus aus dem Spiel nehmen. Ich sagte Rob Andrich, dass einer von uns auf den Boden muss. Er sagte, dass er schon die Gelbe Karte hat, also übernahm ich das.» Mit Cleverness einen Punkt aus München entführt und die Tormaschine Bayern gestoppt – nicht das gewohnte oder erwartete Spektakel, aber ein Zeichen für die Entwicklung des amtierenden Meisters.