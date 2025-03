Ex-FCZ-Coach Henriksen feiert auf und neben dem Platz

1/7 Die Fans von Mainz 05 sind derzeit in Partystimmung. Foto: imago/Matthias Koch

Mehrere Hunderttausend Menschen ziehen am Montag zum Fastnachts-Rosenmontag durch die Stadt Mainz – mit dabei auch die Spieler des Bundesliga-Klubs Mainz 05. Denn Trainer Bo Henriksen (50) gibt seinem Team nach dem Sieg in Leipzig den Party-Freipass. «Die Mannschaft hat jetzt zwei Tage frei. Am Rosenmontag wird gefeiert, und am Dienstag geht es weiter», so der ehemalige FCZ-Trainer.

Henriksen hat guten Grund, seinen Spielern etwas Party zu erlauben. Denn genau heute vor einem Jahr steckte Mainz tief im Tabellenkeller: Platz 17, neun Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. In der Woche darauf wurde Henriksens Team von den Bayern mit 1:8 vermöbelt – und in dieser Saison misst man sich plötzlich ernsthaft mit den ganz Grossen.

«Es ist verrückt, dass wir jetzt hier sind»

Mitte Dezember schlug man sogar den Rekordmeister und Leader Bayern München. Auch Stuttgart, Frankfurt, Dortmund und am Samstag eben auch RB Leipzig mussten schon dran glauben. Mittlerweile steht Mainz auf Platz vier der Bundesliga – und darf sich plötzlich auch Chancen auf die europäischen Plätze ausrechnen.

Die sich derzeit sowieso in Feststimmung befindenden Mainz-Fans – am Samstag erschienen sie in Fastnachtskostümen im Stadion – träumen gar von der Champions League. «Realistisch betrachtet ist es sehr schwierig, diesen vierten oder fünften Platz zu erreichen», beschwichtigt Henriksen. Und doch gibt er zu: «Wir träumen natürlich. Wir reden jetzt über Champions League und was wir alles erreichen können. Das ist unglaublich. Ich bin stolz auf die Mannschaft, auf den ganzen Verein. Es ist verrückt, dass wir jetzt hier sind.»