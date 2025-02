Vor allem in der Champions League geht es für den FC Bayern München in die heisse Phase. Trainer Vincent Kompany geniesst dabei das volle Vertrauen seiner Mannschaft – trotz Kritik an seinen Führungsspielern.

1/4 Vincent Kompany hat das volle Vertrauen der Bayern-Spieler. Foto: Icon Sport via Getty Images

Julian Sigrist Praktikant Sport

Dem FC Bayern München stehen entscheidende Wochen bevor. In der Bundesliga steht man mit acht Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. In den nächsten Spielen könnten die Münchner deshalb grosse Schritte in Richtung Meisterschaft machen.

Vor allem aber die beiden Achtelfinalspiele in der Champions League gegen den Ligarivalen Bayer Leverkusen (5.3/11.3.) sind für die Bayern im Hinblick auf das «Finale dahoam» von enormer Wichtigkeit.

Kompany mit Kritik an Topstars

Umso wichtiger ist es in dieser Phase der Saison, dass der ganze Verein voll und ganz hinter dem Trainer steht. Bei den Münchnern scheint genau das auch der Fall zu sein. Wie die «Bild» berichtet, sollen die Bayern-Bosse Vincent Kompany (38) eine Jobgarantie gegeben haben – unabhängig von den Ergebnissen in der Champions League. Und auch von der Mannschaft geniesst der Belgier die volle Rückendeckung. Und das, obwohl Kompany seine Führungsspieler auch kritisiert.

Laut der «Bild» geht der Bayern-Trainer nämlich vor allem seine Leader an, weil diese ein gutes Vorbild für die jungen Spieler sein sollen. So hat Kompany bereits Goalie Manuel Neuer (38) für seine Spieleröffnung oder Stürmer Harry Kane (31) für seine Defensivarbeit nach Ballverlusten kritisiert. Und auch im Training soll er gerne mal laut werden, wenn es ein Spieler zu lässig angeht. Trotzdem stellt der Belgier immer wieder klar, dass Fehler im Team verarbeitet werden und nie ein Einzelner schuld ist.

«Ich lasse nichts auf diese Mannschaft kommen»

Was bei den Spielern ausserdem gut ankommen dürfte: Kompany stellt sich immer vor seine Mannschaft. Nach dem Playoff-Rückspiel gegen Celtic Glasgow (1:1) soll er in der Kabine gesagt haben: «Die Performance war nicht gut, aber es geht um die Ergebnisse. Ich bin stolz, dass ihr bis zur 94. Minute die Mentalität hattet. Ich weiss, wie es ist. Ich lasse nichts auf euch, auf diese Mannschaft kommen.»

Und auch bei Niederlagen scheint der Bayern-Trainer immer die richtigen Worte zu finden. So soll er nach der 1:4-Klatsche gegen den FC Barcelona gesagt haben: «Auch solche Spiele brauchen wir, um uns zu entwickeln. Habt ihr geglaubt, dass wir 45 von 50 Spielen gewinnen und fünf Unentschieden spielen? Wir können enttäuscht sein, aber wir müssen diese Spiele nutzen.»