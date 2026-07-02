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Neuer Bundesliga-Spielplan ist da
Bayern startet mit Kracherduell – Revierderbys terminiert

Der Spielplan für die neue Bundesliga-Saison ist da. Die Bayern starten mit einem Top-Duell, während der BVB zu Beginn auf den HSV trifft.
Publiziert: vor 6 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
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Vincent Kompany trifft mit den Bayern zum Auftakt in die neue Saison auf den VfB Stuttgart.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • DFL veröffentlicht Bundesliga-Spielplan 2026/27, Start am 28. August
  • Bayern München eröffnet gegen Stuttgart, Schalke spielt auswärts in Augsburg
  • Klassiker Bayern gegen Dortmund: Ende Oktober 2026 und Anfang März 2027
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Cédric HeebRedaktor Sport

Die DFL hat den Bundesliga-Spielplan für die Saison 2026/27 bekanntgegeben. Meister Bayern München eröffnet die neue Spielzeit am Freitag, 28. August, direkt mit einem Kracherduell: Es geht zu Hause gegen den VfB Stuttgart.

Am ersten Wochenende trifft dann Vizemeister Borussia Dortmund daheim auf den Hamburger SV, Aufsteiger Schalke 04 feiert seine Rückkehr ins deutsche Oberhaus mit einem Auswärtsspiel in Augsburg. Die SV Elversberg, die zum ersten Mal in der 1. Bundesliga spielen wird, empfängt Bayer Leverkusen. Der SC Paderborn, der dritte Aufsteiger, spielt gegen Urs Fischers Mainz.

Der Klassiker zwischen den Bayern und dem BVB findet am 8. Spieltag in München (30. Oktober bis 1. November) und am 25. Spieltag (5. bis 7. März 2027) in Dortmund statt. Das Revierderby feiert am 12. Spieltag nach über dreieinhalb Jahren sein Comeback (4. bis 6. Dezember). Das Rückspiel in Dortmund steigt am 29. Spieltag (9. bis 11. April 2027).

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