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Aus privaten Gründen
Bundesliga-Verteidiger drängt auf YB-Rückkehr

Kehrt Cédric Zesiger in die Schweiz zurück? Wie deutsche Medien berichten, möchte der 28-Jährige aus privaten Gründen zu den Young Boys wechseln. Verhandlungen zwischen Augsburg und YB sollen bereits laufen.
Publiziert: 06:50 Uhr
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Cédric Zesiger soll auf einen Wechsel zu den Young Boys drängen.
Foto: IMAGO/Justus Stegemann
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Überraschende Nachrichten, die die «Augsburger Allgemeine» in der Nacht auf Mittwoch teilt. So soll Cédric Zesiger den FC Augsburg verlassen wollen und vor einer Rückkehr in die Schweiz stehen. Wie die Zeitung schreibt, sind private Gründe der Auslöser für den Wechsel-Wunsch des 28-Jährigen.

Sein derzeitiger Arbeitgeber will diesem Anliegen nicht im Weg stehen und soll sich bereits in Verhandlungen mit den Young Boys befinden. Wie die deutsche Zeitung berichtet, steht eine Ablöse von rund fünf Millionen Euro im Raum.

Augsburg übernahm den sechsfachen Schweizer Nationalspieler im vergangenen Sommer nach einer Leihe vom VfL Wolfsburg definitiv. Die Fuggerstädter überwiesen rund vier Millionen Euro für die Dienste des Linksfusses. Bei Augsburg plante man langfristig mit Zesiger und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2029 aus.

Fünf Titel mit YB

Nun steht wohl die Rückkehr in die Bundesstadt an. Von dort aus wechselte der GC-Spieler 2023 zu Wolfsburg. Bei den Wölfen absolvierte der 1,94-Meter-Hüne 34 Bundesliga-Spiele, ehe im Januar 2025 die Leihe zu Augsburg seiner Bundesliga-Karriere neuen Schwung verlieh.

Bei YB hofft Zesiger, an alte Erfolge anzuknüpfen. In 140 Super League spielen erzielte er sechs Tore und legte weitere sechs auf. Zwischen 2020 und 2023 gewann er mit YB dreimal in Folge den Meistertitel, dazu kommen noch zwei Cupsiege. 

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