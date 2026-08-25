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Nach zwei Zusammenbrüchen auf dem Feld
Musiala verpasst Bundesliga-Auftakt der Bayern

Nach zwei Zusammenbrüchen bei Spielen im August wurde bei Bayern-Profi Jamal Musiala eine neurologische Störung öffentlich gemacht. Nun steht der Auftakt der Bundesliga an.
Publiziert: vor 31 Minuten
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Jamal Musiala leidet an einer neurologischen Dysfunktion.
Foto: imago/Lackovic

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bayerns Jamal Musiala erlitt im August zwei Bewusstseinsaussetzer
  • Er leidet an neurologischen Absencen, ist körperlich aber kerngesund
  • Bundesliga-Auftakt verpasst, Rückkehr frühestens am zweiten Spieltag gegen Schalke
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Die Szenen schockten die deutschen Fussballfans: Beim Telekom Cup war Bayerns Star Jamal Musiala (23) am 15. August zum ersten Mal während eines Fussballspiels zusammengebrochen. Nur wenige Tage später passierte es dem 23-Jährigen bei einem Testspiel gegen den FC Heidenheim erneut.

Musiala gab anschliessend bekannt, dass es sich um eine neurologische Dysfunktion handelt. Genauer gesagt leidet er unter sogenannten Absencen – das sind kurze Bewusstseinspausen. Diese sind behandelbar, allerdings ist die passende Medikamentierung nicht immer ganz einfach.

Musiala trainiert individuell

Seit vergangenem Donnerstag trainiert Musiala bei den Bayern individuell. Der Plan der Münchner sieht vor, dass er im Laufe der Woche wieder Teil des Mannschaftstrainings sein wird.

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Am Freitag beginnt für den amtierenden deutschen Meister und Pokalsieger die Bundesligasaison mit dem Duell gegen den VfB Stuttgart. Ob Musiala da schon wieder fit für einen Einsatz sein würde, liess der Klub zunächst offen. Nun herrscht Klarheit.

Wie die deutsche «Bild» meldet, kommt der Bundesliga-Auftakt für Musiala zu früh. Möglicherweise könnte Musiala am 2. Spieltag auswärts in Gelsenkirchen gegen den FC Schalke wieder Teil der Mannschaft sein. Vorher aber sicher nicht.

Spieler hatte Medikamentierung reduziert

«Wir wissen es schon die ganze letzte Saison. Für uns ist es Alltag geworden», sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl (52) am vergangenen Freitag auf einer Pressekonferenz über die gesundheitlichen Probleme von Musiala. Dank der Medikamente, die der Spieler zuletzt offenbar ein bisschen reduziert hatte, hatte er die Absencen im Griff.

Ziel sei es, den alten Musiala wiederzubekommen. Körperlich sei er kerngesund, so Eberl weiter. Nur die Anfälle hätten ihn in den vergangenen Wochen eingeschränkt.

Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1. FC Köln
1. FC Köln
0
0
0
1
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
0
0
0
1
Bayern München
Bayern München
0
0
0
1
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
0
0
0
1
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
1
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
0
0
0
1
FC Augsburg
FC Augsburg
0
0
0
1
FSV Mainz
FSV Mainz
0
0
0
1
Hamburger SV
Hamburger SV
0
0
0
1
RB Leipzig
RB Leipzig
0
0
0
1
SC Freiburg
SC Freiburg
0
0
0
1
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
0
0
0
1
Schalke 04
Schalke 04
0
0
0
1
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
0
0
0
1
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
0
0
0
1
Union Berlin
Union Berlin
0
0
0
1
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
0
0
0
1
Werder Bremen
Werder Bremen
0
0
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Relegation Play-Offs
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