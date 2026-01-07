Ein Teil der Südkurve des FC Bayern München wird gegen Union Saint-Gilloise gesperrt sein. Der Klub prüft nun, eigenhändig die ganze Fankurve zu sperren.

Blöcke 111 bis 114 wurden schon von Uefa gesperrt

Bestreitet der FC Bayern München das nächste Heimspiel in der Champions League vor einer komplett leeren Fankurve? Die Blöcke 111 bis 114 wurden wegen des übertriebenen Einsatzes von Pyrotechnik gegen Sporting bereits durch die Uefa für die Partie gegen Union Saint-Gilloise gesperrt, nun prüft der Klub, die ganze Kurve zu sperren.

Dies hat Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (58) am Sonntag beim Treffen mit dem Fanclub «De roud-weissen Neifinger» angekündigt, wie das Portal t-online.de schreibt: «Wir sind echt am Überlegen, ob wir die komplette Südkurve sperren. Das haben wir auch schon diskutiert.» Eine Entscheidung habe man noch nicht getroffen. Der deutsche Rekordmeister ist nach den Vorkommnissen auf Bewährung, weitere Eskapaden hätten eine offizielle Sperrung der Fankurve zur Folge.

Ein grosses Problem stellt die freie Blockwahl in der Südkurve dar. Diese wurde vor Jahren auf Wunsch der Fans eingeführt und bedeutet, dass sie ihren Platz im Stehbereich selbst wählen können. Zudem gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, darf zuerst rein. Dreesen beschreibt das Dilemma: «Das Problem ist, wenn ich jetzt die Blöcke 111 bis 114 sperre, dann verteilt sich das ja und es trifft in Teilen die Falschen.» Eine Komplettsperrung der Südkurve würde allerdings «noch mehr Leute treffen, die gar nicht beteiligt waren».

Bayern erteilt Ultras ein Ultimatum

Als Kompromiss stellte Dreesen eine Rückerstattung der Tickets für Fans ausserhalb der betroffenen Blöcke in Aussicht, sollten diese ebenfalls von der Massnahme betroffen sein. Gleichzeitig äusserte er seine Enttäuschung: «Wir haben ja ganz viel gemacht in den letzten 14 Jahren, die freie Blockwahl eingeführt, die Zäune zwischen den Blöcken entfernt. Deshalb bin ich auch ein bisschen sauer.»

Bislang ist unklar, ob der FC Bayern die Südkurve komplett sperren wird. «Teile der Südkurve aus diesen Blöcken haben gesagt, sie organisieren das selbst. Wir haben ihnen Zeit gegeben, bis zum 6. Januar. Da glaube ich aber nicht so richtig dran», so Dreesen.