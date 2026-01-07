DE
FR
Abonnieren

Nach Pyro-Exzess
Schliesst Bayern für Champions-League-Spiel komplette Fankurve?

Ein Teil der Südkurve des FC Bayern München wird gegen Union Saint-Gilloise gesperrt sein. Der Klub prüft nun, eigenhändig die ganze Fankurve zu sperren.
Publiziert: vor 29 Minuten
Kommentieren
1/4
Wird die Münchner Südkurve fürs nächste Champions-League-Spiel komplett gesperrt?
Foto: IMAGO/Fotostand

Darum gehts

  • Bayern denkt über komplette Fankurvensperrung nach
  • Blöcke 111 bis 114 wurden schon von Uefa gesperrt
  • Dreesen stellt Bayern-Ultras ein Ultimatum
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_531.JPG
bliki.jpg
Cédric Heeb und BliKI

Bestreitet der FC Bayern München das nächste Heimspiel in der Champions League vor einer komplett leeren Fankurve? Die Blöcke 111 bis 114 wurden wegen des übertriebenen Einsatzes von Pyrotechnik gegen Sporting bereits durch die Uefa für die Partie gegen Union Saint-Gilloise gesperrt, nun prüft der Klub, die ganze Kurve zu sperren.

Dies hat Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (58) am Sonntag beim Treffen mit dem Fanclub «De roud-weissen Neifinger» angekündigt, wie das Portal t-online.de schreibt: «Wir sind echt am Überlegen, ob wir die komplette Südkurve sperren. Das haben wir auch schon diskutiert.» Eine Entscheidung habe man noch nicht getroffen. Der deutsche Rekordmeister ist nach den Vorkommnissen auf Bewährung, weitere Eskapaden hätten eine offizielle Sperrung der Fankurve zur Folge.

Ein grosses Problem stellt die freie Blockwahl in der Südkurve dar. Diese wurde vor Jahren auf Wunsch der Fans eingeführt und bedeutet, dass sie ihren Platz im Stehbereich selbst wählen können. Zudem gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, darf zuerst rein. Dreesen beschreibt das Dilemma: «Das Problem ist, wenn ich jetzt die Blöcke 111 bis 114 sperre, dann verteilt sich das ja und es trifft in Teilen die Falschen.» Eine Komplettsperrung der Südkurve würde allerdings «noch mehr Leute treffen, die gar nicht beteiligt waren».

Mehr zur 1. Bundesliga
Kobel zum Bundesliga-Keeper der Vorrunde gekürt
BVB-Goalie zurück auf Thron
Kobel zum Bundesliga-Keeper der Vorrunde gekürt
Gregoritsch vor Rückkehr zu Ex-Klub in der Bundesliga
Transfer-News
Nach geplatztem FCB-Wechsel
Gregoritsch vor Rückkehr zu Ex-Klub in der Bundesliga

Bayern erteilt Ultras ein Ultimatum

Als Kompromiss stellte Dreesen eine Rückerstattung der Tickets für Fans ausserhalb der betroffenen Blöcke in Aussicht, sollten diese ebenfalls von der Massnahme betroffen sein. Gleichzeitig äusserte er seine Enttäuschung: «Wir haben ja ganz viel gemacht in den letzten 14 Jahren, die freie Blockwahl eingeführt, die Zäune zwischen den Blöcken entfernt. Deshalb bin ich auch ein bisschen sauer.»

Bislang ist unklar, ob der FC Bayern die Südkurve komplett sperren wird. «Teile der Südkurve aus diesen Blöcken haben gesagt, sie organisieren das selbst. Wir haben ihnen Zeit gegeben, bis zum 6. Januar. Da glaube ich aber nicht so richtig dran», so Dreesen.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
15
44
41
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
15
14
32
3
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
15
13
29
4
RB Leipzig
RB Leipzig
15
11
29
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
15
9
27
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
15
3
26
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
15
0
25
8
Union Berlin
Union Berlin
15
-3
21
9
SC Freiburg
SC Freiburg
15
-1
20
10
Werder Bremen
Werder Bremen
15
-10
17
11
1. FC Köln
1. FC Köln
15
-2
16
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
13
Hamburger SV
Hamburger SV
15
-9
16
14
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
15
-5
15
15
FC Augsburg
FC Augsburg
15
-11
14
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
15
-21
11
18
FSV Mainz
FSV Mainz
15
-13
8
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Champions League
Champions League
Bundesliga
Bundesliga
FC Bayern München
FC Bayern München
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Champions League
        Champions League
        Bundesliga
        Bundesliga
        FC Bayern München
        FC Bayern München