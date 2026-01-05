Kobel zum Bundesliga-Keeper der Vorrunde gekürt

Das deutsche Fussball-Magazin «Kicker» hat Gregor Kobel zum besten Bundesliga-Goalie der Vorrunde gekürt. Auch Joël Schmied und Johan Manzambi schaffen es auf ihren Positionen ins Ranking.

BVB-Sportdirektor ist nicht überrascht über Kobels Spitzenplatz

Gregor Kobel (28) ist wieder die Nummer 1 der Bundesliga. Das deutsche Fachmagazin «Kicker» hat den Schweizer zum besten Torhüter der Vorrunde gewählt.

Der 28-Jährige ist einer von drei Bundesliga-Keepern, die das Label «Internationale Klasse» bekommen. Leipzig-Goalie Peter Gulasci (35), der zuletzt zweimal die Nase vorne hatte, ist nun wieder hinter Kobel gerutscht. Schon zwischen 2022 und 2024 war Kobel zuoberst in der Rangliste.

Auf Platz drei folgt der deutsche Nationalgoalie Oliver Baumann (35). Dessen Vorgänger, die Bayern-Ikone Manuel Neuer (39), ist nur auf dem 8. Rang und bekommt den Stempel «Nationale Klasse».

Kehl über Kobel: «Bestätigung seiner Leistung»

Kobel, der aufgrund seiner über 270 Partien im deutschen Oberhaus vom Magazin als Bundesliga-Urgestein betitelt wird, habe sich insgesamt «in seiner Problemzone, dem Spiel mit dem Ball am Fuss, verbessert». Hilfreich seien zudem die taktischen Anpassungen von Niko Kovac, die Kobel etwas mehr einbeziehen. Der Grund, warum der BVB-Keeper vor Gulasci steht, seien die fehlenden Highlight-Spiele des Leipzig-Schlussmannes.

«Das habe ich mir gedacht», reagiert BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl (45) auf einen Reporter, der ihm von Kobels Spitzenplatz berichtet. «Greg hat sehr stabile Leistungen gezeigt. Er hat hart und akribisch gearbeitet und macht sich immer Gedanken über sein Torwartspiel. Das ist nun die Bestätigung seiner Leistung.»

Schmied und Manzambi schaffen es ins Ranking

Bislang wurden vom «Kicker» nur die besten Defensivakteure erkoren, die Offensive folgt noch. Neben Kobel haben es noch zwei weitere Schweizer in die Liste geschafft: Joël Schmied (27, 1. FC Köln) bei den Innenverteidigern (Platz 16, Nationale Klasse) und Johan Manzambi (SC Freiburg) bei den defensiven Mittelfeldspielern (Platz 8, Nationale Klasse).

Zum 20-jährigen Manzambi schreibt das Magazin aufgrund seiner Wichtigkeit für den Bundesligisten und seine überzeugenden Jokerauftritte in der Nati: «Er hat das Zeug dazu, der nächste Millionenverkauf des SC Freiburg werden.»