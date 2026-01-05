DE
Dortmund verleiht Offensiv-Talent an Ligakonkurrenten

Cole Campbell verlässt Borussia Dortmund und wechselt bis Ende Saison leihweise zur TSG Hoffenheim.
Publiziert: vor 33 Minuten
Foto: IMAGO/Maximilian Koch
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Borussia Dortmund gibt am Montagvormittag den zweiten Abgang im Winter-Transferfenster bekannt: Cole Campbell (19) schliesst sich bis Ende Saison auf Leihbasis Hoffenheim an.

Der US-Amerikaner hat beim BVB bislang sieben Spiele für die Profi-Mannschaft absolviert, eine Torbeteiligung konnte der Flügelspieler allerdings nie verzeichnen. Bei Hoffenheim hoffen sowohl er als auch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl (45) auf mehr Spielpraxis: «Cole ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, das er aber aus verschiedenen Gründen zuletzt nicht zeigen konnte.»

TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Bundesliga
Bundesliga
