Darum gehts
- Karim Adeyemi erhält 90'000-Euro-Strafe nach Ausraster gegen Gladbach
- Sanktion erfolgte nach klärendem Gespräch im Trainingslager
- Strafe wird direkt vom Monatslohn abgezogen
Karim Adeyemi (23) muss nach seinem Ausraster im Spiel gegen Gladbach – er reagierte stinksauer auf Schiedsrichterentscheidungen und seine Auswechslung – tief in die Tasche greifen. Laut Informationen von «Sportbild» hat Borussia Dortmund den 23-jährigen Stürmer zu einer Geldstrafe von rund 90'000 Euro verdonnert.
Der Betrag werde demnach direkt von seinem Monatsgehalt abgezogen, pro Saison verdient der deutsche Nationalspieler rund sechs Millionen Euro. Die Entscheidung fiel im Rahmen eines Krisentreffens im Wintertrainingslager in Marbella.
Trainer Niko Kovac machte schnell klar, dass der Vorfall nicht unter den Teppich gekehrt wird. «Das haben wir bisher nicht getan. Nach dem Spiel sind natürlich alle in ihre Richtungen abgedüst», sagte der 54-Jährige. Die Situation sollte daher «im persönlichen Gespräch unter vier, sechs oder acht Augen» aufgearbeitet werden. Sportdirektor Sebastian Kehl (45) griff bereits nach dem Spiel ein und verhinderte, dass ein wütender Adeyemi sofort in der Kabine verschwand – er kündigte damals bereits eine Sanktion an.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
15
44
41
2
Borussia Dortmund
15
14
32
3
Bayer Leverkusen
15
13
29
4
RB Leipzig
15
11
29
5
TSG Hoffenheim
15
9
27
6
VfB Stuttgart
15
3
26
7
Eintracht Frankfurt
15
0
25
8
Union Berlin
15
-3
21
9
SC Freiburg
15
-1
20
10
Werder Bremen
15
-10
17
11
1. FC Köln
15
-2
16
12
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
13
Hamburger SV
15
-9
16
14
VfL Wolfsburg
15
-5
15
15
FC Augsburg
15
-11
14
16
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
15
-21
11
18
FSV Mainz
15
-13
8