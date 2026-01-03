Kevin Kampl ist nicht mehr Spieler von RB Leipzig. Der ehemalige slowenische Nationalspieler hat seinen Vertrag bei den Bullen aufgelöst.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Kevin Kampl (35) verlässt RB Leipzig nach achteinhalb Jahren, 283 Spielen und zwei DFB-Pokalsiegen.

Verein und Spieler geben am Samstagnachmittag bekannt, dass der Vertrag des Slowenen im Einvernehmen aufgelöst wird. Nach Schicksalsschlägen in der Familie will sich der Spieler auf sein Umfeld konzentrieren.

«Die vergangenen Monate waren für meine Familie und mich sehr emotional und von tiefer Trauer geprägt», schreibt Kampl. «Der plötzliche Verlust meines Bruders hat mir schmerzlich vor Augen geführt, wie wertvoll Zeit ist und wie wichtig es ist, sie mit den Menschen zu verbringen, die einem am nächsten stehen.» Kampls Bruder ist vor rund zweieinhalb Monaten unerwartet verstorben.

Kampl wurde daraufhin von seinem Klub freigestellt und zog aus Sachsen zu seiner Familie nach Nordrhein-Westfalen zurück. Nun ist klar, dass er nicht zurückkehren wird.

«So schwer mir der Schritt fällt, manche Entscheidungen im Leben stehen über dem Fussball», erklärt der Mittelfeldspieler weiter. Kampl wird am 17. Januar beim Heimspiel gegen Bayern offiziell im Stadion verabschiedet.

