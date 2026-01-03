Kevin Kampl (35) verlässt RB Leipzig nach achteinhalb Jahren, 283 Spielen und zwei DFB-Pokalsiegen.
Verein und Spieler geben am Samstagnachmittag bekannt, dass der Vertrag des Slowenen im Einvernehmen aufgelöst wird. Nach Schicksalsschlägen in der Familie will sich der Spieler auf sein Umfeld konzentrieren.
«Die vergangenen Monate waren für meine Familie und mich sehr emotional und von tiefer Trauer geprägt», schreibt Kampl. «Der plötzliche Verlust meines Bruders hat mir schmerzlich vor Augen geführt, wie wertvoll Zeit ist und wie wichtig es ist, sie mit den Menschen zu verbringen, die einem am nächsten stehen.» Kampls Bruder ist vor rund zweieinhalb Monaten unerwartet verstorben.
Kampl wurde daraufhin von seinem Klub freigestellt und zog aus Sachsen zu seiner Familie nach Nordrhein-Westfalen zurück. Nun ist klar, dass er nicht zurückkehren wird.
«So schwer mir der Schritt fällt, manche Entscheidungen im Leben stehen über dem Fussball», erklärt der Mittelfeldspieler weiter. Kampl wird am 17. Januar beim Heimspiel gegen Bayern offiziell im Stadion verabschiedet.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
15
44
41
2
Borussia Dortmund
15
14
32
3
Bayer Leverkusen
15
13
29
4
RB Leipzig
15
11
29
5
TSG Hoffenheim
15
9
27
6
VfB Stuttgart
15
3
26
7
Eintracht Frankfurt
15
0
25
8
Union Berlin
15
-3
21
9
SC Freiburg
15
-1
20
10
Werder Bremen
15
-10
17
11
1. FC Köln
15
-2
16
12
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
13
Hamburger SV
15
-9
16
14
VfL Wolfsburg
15
-5
15
15
FC Augsburg
15
-11
14
16
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
15
-21
11
18
FSV Mainz
15
-13
8