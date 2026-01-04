Christian Ziege ist nach 18 Jahren zurück bei Borussia Mönchengladbach. Die Klub-Legende übernimmt einen Trainerjob in der Jugend.

Darum gehts Eugen Polanski wurde im September zum Cheftrainer von Gladbach ernannt

Klub-Legende Christian Ziege kehrt emotional als U17-Assistent zurück

Ziege spielte 13 Spiele für Gladbach und absolvierte 72 Länderspiele Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Julian Sigrist Redaktor Sport

Mitte September übernahm Eugen Polanski (39) als Interimstrainer die Nachfolge von Gerardo Seoane (47) bei Borussia Mönchengladbach. Nach starken Leistungen statteten ihn die Fohlen einige Wochen später mit einem festen Vertrag bis 2028 aus. Der Posten des U23-Trainers, den der Pole zuvor bekleidet hatte, wurde dadurch frei.

In der Gladbach-Jugend rutschen deshalb alle Trainer um eine Altersstufe nach. Beispielsweise übernimmt der bisherige U19-Trainer und Ex-Profi Oliver Kirch (43) die Nachfolge von Polanski in der U23. In der U17 kommt es derweil zu einer emotionalen Rückkehr: Ex-Spieler Christian Ziege wird Assistent von Cheftrainer Denis Hauswald (35).

Der 53-Jährige hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Im November 2024 starb seine Frau Pia nach langer und schwerer Krankheit. «Und immer sind da Spuren deines Lebens, Gedanken, Bilder, Augenblicke. Sie werden uns an dich erinnern, uns glücklich und traurig machen und dich nie vergessen lassen», schrieb er auf Instagram.

Ziege und seine Frau waren seit 1997 verheiratet gewesen und haben zwei gemeinsame Kinder. Als Spieler hatte er lange für den FC Bayern und anschliessend für Vereine wie Milan, Liverpool und Tottenham gespielt. Zum Abschluss seiner Karriere absolvierte er 13 Spiele für Gladbach, wo er im Anschluss auch als U17- sowie Interims- und Co-Trainer der ersten Mannschaft tätig war. Nun kehrt der 72-fache deutsche Nationalspieler zu den Fohlen zurück.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos