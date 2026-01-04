Darum gehts
- Eugen Polanski wurde im September zum Cheftrainer von Gladbach ernannt
- Klub-Legende Christian Ziege kehrt emotional als U17-Assistent zurück
- Ziege spielte 13 Spiele für Gladbach und absolvierte 72 Länderspiele
Mitte September übernahm Eugen Polanski (39) als Interimstrainer die Nachfolge von Gerardo Seoane (47) bei Borussia Mönchengladbach. Nach starken Leistungen statteten ihn die Fohlen einige Wochen später mit einem festen Vertrag bis 2028 aus. Der Posten des U23-Trainers, den der Pole zuvor bekleidet hatte, wurde dadurch frei.
In der Gladbach-Jugend rutschen deshalb alle Trainer um eine Altersstufe nach. Beispielsweise übernimmt der bisherige U19-Trainer und Ex-Profi Oliver Kirch (43) die Nachfolge von Polanski in der U23. In der U17 kommt es derweil zu einer emotionalen Rückkehr: Ex-Spieler Christian Ziege wird Assistent von Cheftrainer Denis Hauswald (35).
Der 53-Jährige hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Im November 2024 starb seine Frau Pia nach langer und schwerer Krankheit. «Und immer sind da Spuren deines Lebens, Gedanken, Bilder, Augenblicke. Sie werden uns an dich erinnern, uns glücklich und traurig machen und dich nie vergessen lassen», schrieb er auf Instagram.
Ziege und seine Frau waren seit 1997 verheiratet gewesen und haben zwei gemeinsame Kinder. Als Spieler hatte er lange für den FC Bayern und anschliessend für Vereine wie Milan, Liverpool und Tottenham gespielt. Zum Abschluss seiner Karriere absolvierte er 13 Spiele für Gladbach, wo er im Anschluss auch als U17- sowie Interims- und Co-Trainer der ersten Mannschaft tätig war. Nun kehrt der 72-fache deutsche Nationalspieler zu den Fohlen zurück.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
15
44
41
2
Borussia Dortmund
15
14
32
3
Bayer Leverkusen
15
13
29
4
RB Leipzig
15
11
29
5
TSG Hoffenheim
15
9
27
6
VfB Stuttgart
15
3
26
7
Eintracht Frankfurt
15
0
25
8
Union Berlin
15
-3
21
9
SC Freiburg
15
-1
20
10
Werder Bremen
15
-10
17
11
1. FC Köln
15
-2
16
12
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
13
Hamburger SV
15
-9
16
14
VfL Wolfsburg
15
-5
15
15
FC Augsburg
15
-11
14
16
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
15
-21
11
18
FSV Mainz
15
-13
8