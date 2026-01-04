Darum gehts
- PSG trifft heute um 20.45 Uhr im Derby auf Paris FC
- Nur 44 Meter trennen die Stadien der beiden Hauptstadtklubs
- Paris FC-Stürmer Willem Geubbels erzielte bisher zwei Tore in sieben Starts
PSG ist in der französischen Liga für einmal in der Verfolgerrolle. Nach dem 3:0-Erfolg von Lens gegen Toulouse am Freitag liegen die Pariser – zugegeben mit einem Spiel weniger – vier Punkte hinter der Spitze. Um den Rückstand wieder zu verkleinern, muss sich das Team von Luis Enrique (55) heute Abend (20.45 Uhr) zuhause im Derby gegen den Paris FC behaupten.
Und das Duell zwischen den beiden Hauptstadtklubs ist ein spezielles – nicht nur, weil es das erst dritte Pflichtspiel überhaupt und das erste seit über 47 Jahren ist. Sondern auch, weil der Paris FC seit dem Aufstieg im vergangenen Sommer im Stade Jean-Bouin spielt. Dass dieses in der Nähe des Parc de Princes, der Heimspielstätte von PSG, gelegen ist, wäre eine masslose Untertreibung. Nur gerade 44 Meter Luftlinie trennen die beiden Stadien.
Ausschreitungen erwartet die Behörde trotz der geografischen Nähe nicht. Zwischen den beiden Vereinen herrscht nämlich keine klassische Derby-Rivalität. Zu gross ist der Unterschied zwischen dem Champions-League-Sieger und dem langjährigen Zweit- und Drittligisten. Dennoch dürfte der Paris FC gewillt sein, das grosse PSG zu ärgern. Einer, der dafür sorgen könnte, ist Ex-FCSG-Stürmer Willem Geubbels (24) – auch wenn er bislang erst auf sieben Startelfeinsätze und zwei Tore kommt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Lens
17
18
40
2
Paris Saint-Germain
16
21
36
3
Olympique Marseille
16
21
32
4
OSC Lille
17
11
32
5
Olympique Lyon
17
8
30
6
FC Stade Rennes
17
5
30
7
RC Strasbourg Alsace
17
5
24
8
Toulouse FC
17
2
23
9
AS Monaco
17
-3
23
10
Angers SCO
16
-1
22
11
Stade Brestois 29
16
-6
19
12
FC Lorient
16
-9
18
13
OGC Nizza
17
-10
18
14
Paris FC
16
-8
16
15
Le Havre AC
16
-9
15
16
AJ Auxerre
16
-11
12
17
FC Nantes
16
-14
11
18
FC Metz
16
-20
11