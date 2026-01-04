Eine kürzere Anreise gibt es im Weltfussball wohl nicht. Wenn der Paris FC bei PSG gastiert, muss die Mannschaft nur wenige Meter bis zum gegnerischen Stadion zurücklegen.

Darum gehts PSG trifft heute um 20.45 Uhr im Derby auf Paris FC

Nur 44 Meter trennen die Stadien der beiden Hauptstadtklubs

Paris FC-Stürmer Willem Geubbels erzielte bisher zwei Tore in sieben Starts Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Julian Sigrist Redaktor Sport

PSG ist in der französischen Liga für einmal in der Verfolgerrolle. Nach dem 3:0-Erfolg von Lens gegen Toulouse am Freitag liegen die Pariser – zugegeben mit einem Spiel weniger – vier Punkte hinter der Spitze. Um den Rückstand wieder zu verkleinern, muss sich das Team von Luis Enrique (55) heute Abend (20.45 Uhr) zuhause im Derby gegen den Paris FC behaupten.

Und das Duell zwischen den beiden Hauptstadtklubs ist ein spezielles – nicht nur, weil es das erst dritte Pflichtspiel überhaupt und das erste seit über 47 Jahren ist. Sondern auch, weil der Paris FC seit dem Aufstieg im vergangenen Sommer im Stade Jean-Bouin spielt. Dass dieses in der Nähe des Parc de Princes, der Heimspielstätte von PSG, gelegen ist, wäre eine masslose Untertreibung. Nur gerade 44 Meter Luftlinie trennen die beiden Stadien.

Ausschreitungen erwartet die Behörde trotz der geografischen Nähe nicht. Zwischen den beiden Vereinen herrscht nämlich keine klassische Derby-Rivalität. Zu gross ist der Unterschied zwischen dem Champions-League-Sieger und dem langjährigen Zweit- und Drittligisten. Dennoch dürfte der Paris FC gewillt sein, das grosse PSG zu ärgern. Einer, der dafür sorgen könnte, ist Ex-FCSG-Stürmer Willem Geubbels (24) – auch wenn er bislang erst auf sieben Startelfeinsätze und zwei Tore kommt.

