Ex-Bayern-Star unterschreibt mit 44 Jahren neuen Vertrag

Roque Santa Cruz (44) hört einfach nicht auf mit dem professionellen Fussballspielen. Der einstige Bayern-Star (1999 bis 2007) ist im Alter von 44 Jahren innerhalb der paraguayischen Hauptstadt Asunción vom Club Libertad zum Club Nacional gewechselt.

«Er kommt, um seine ganze Erfahrung und Führungsstärke einzubringen und um nach Erfolg zu streben», schreibt der Klub auf Social Media. Mit dem Trainer seines neuen Klubs, Felipe Gimenez, teilt Santa Cruz den Jahrgang. Beide durchliefen einst die Jugendakademie von Olimpia Asunción und kennen sich auch aus den Junioren-Nationalmannschaften.

Als Santa Cruz 2016 in seine Heimat zurückkehrte, wollte er eigentlich «nur noch ein halbes Jahr spielen». Aus sechs Monaten wurden in der Zwischenzeit neuneinhalb Jahre. Im April 2024 traf er im 27. Kalenderjahr in Folge, 2025 brauchte er für das erste Tor keinen Monat. Nur schwer vorstellbar, dass der Vollblutstürmer bei seinem neuen Arbeitgeber nicht das Jahr Nummer 29 anhängt.

Für die 30er-Marke müsste der Rekordtorschütze der paraguayischen Nationalmannschaft seine Karriere allerdings noch ein weiteres Mal verlängern. Sein neuer Vertrag ist nur für ein Jahr gültig.

