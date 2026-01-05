Gregoritsch vor Rückkehr zu Ex-Klub in der Bundesliga

Bundesliga statt Basel: Michael Gregoritsch soll sich in Kürze seinem Ex-Klub Augsburg anschliessen. Am Montag soll schon der Medizincheck stattfinden.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der Wechsel von Michael Gregoritsch (31) zum FC Basel schien Ende letzter Woche nur noch Formsache. Doch am Sonntag folgt die Wende: Der Österreicher habe dem Schweizer Meister eine Absage erteilt.

Nun wird klar: Der Stürmer steht vor einer Rückkehr zum FC Augsburg. Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg am Montagmorgen vermeldet, soll gleichentags der Medizincheck stattfinden. Noch sei nicht klar, ob der 31-Jährige auf Leihbasis oder fix vom dänischen Klub Bröndby zurück in die Bundesliga wechselt.

Zwischen 2017 und 2022 hat Gregoritsch 129 Spiele für den aktuellen Tabellen-15. der 1. Bundesliga absolviert – so viele, wie für keinen anderen Verein. In dieser Zeit schoss er 31 Tore und bereitete acht vor.

