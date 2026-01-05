DE
Nach geplatztem FCB-Wechsel
Gregoritsch vor Rückkehr zu Ex-Klub in der Bundesliga

Bundesliga statt Basel: Michael Gregoritsch soll sich in Kürze seinem Ex-Klub Augsburg anschliessen. Am Montag soll schon der Medizincheck stattfinden.
Publiziert: 08:49 Uhr
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
Michael Gregoritsch steht unmittelbar vor einer Rückkehr zum FC Augsburg.
Foto: keystone-sda.ch
Cédric HeebRedaktor Sport

Der Wechsel von Michael Gregoritsch (31) zum FC Basel schien Ende letzter Woche nur noch Formsache. Doch am Sonntag folgt die Wende: Der Österreicher habe dem Schweizer Meister eine Absage erteilt.

Nun wird klar: Der Stürmer steht vor einer Rückkehr zum FC Augsburg. Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg am Montagmorgen vermeldet, soll gleichentags der Medizincheck stattfinden. Noch sei nicht klar, ob der 31-Jährige auf Leihbasis oder fix vom dänischen Klub Bröndby zurück in die Bundesliga wechselt.

Zwischen 2017 und 2022 hat Gregoritsch 129 Spiele für den aktuellen Tabellen-15. der 1. Bundesliga absolviert – so viele, wie für keinen anderen Verein. In dieser Zeit schoss er 31 Tore und bereitete acht vor.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Super League
Super League
Bundesliga
Bundesliga
FC Augsburg
FC Augsburg
FC Basel
FC Basel
