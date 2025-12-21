Leipzig-Captain Raum mit harscher Schiedsrichter-Kritik

Leipzig unterliegt Leverkusen 1:3. Captain David Raum macht nach der Partie seinem Ärger Luft. Und kritisiert vor allem die Leistung des Schiedsrichters.

AFP Agence France Presse

Captain David Raum vom Fussball-Bundesligisten RB Leipzig hat Schiedsrichter Benjamin Brand nach der 1:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen harsch kritisiert. «Der Schiedsrichter war dem Spiel leider nicht würdig, es war eine Nummer zu gross für ihn. Das habe ich ihm im Spiel auch gesagt. Er war völlig überfordert», sagt der Nationalspieler nach der Partie am Samstag bei Sky.

Raum bemängelt unter anderem die Kommunikation des Unparteiischen. «Er hat nicht mit sich reden lassen, dieses Wegschicken und die Kopfbewegungen und die Blicke. Das mag ich nicht.» Ein Kritikpunkt ist auch eine Entscheidung Brands rund um den Treffer von Leverkusens Montrell Culbreath zum 3:1, der tief in der Nachspielzeit (90.+7) fällt. Vor dem Konter hat Bayer-Captain Robert Andrich den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand berührt, nachdem er von Leipzigs Willi Orban unterlaufen worden ist.

«Schade, dass er es nicht anschaut»

Brand verzichtet jedoch nach Abstimmung mit dem Videoassistenten auf einen Elfmeterpfiff und gibt das Tor, das die Leipziger Niederlage besiegelt. «Er wird unterlaufen, aber es ist unnatürlich. Dass der Schiedsrichter es sich nicht mal anschaut, finde ich schade. Wenn er rausgeht, es sich anschaut und sagt, dass er einen Schubser kriegt, ist es okay», kommentiert Raum die Szene.

Für Andrich ist die Sache dagegen klar: «Was soll ich in der Situation grossartig machen? Ich kann meinem Arm ja nicht sagen, dass er unten bleiben soll. Wenn es dafür einen Elfmeter gibt, dann gute Besserung.»