Personalsorgen bei Kompany
Bayern muss gegen Heidenheim auf Kimmich verzichten

Der FC Bayern muss gegen Heidenheim auf Joshua Kimmich verzichten. Dazu fehlen neben dem langzeitverletzten Jamal Musiala noch vier weitere Spieler.
Publiziert: vor 38 Minuten
Fällt gegen Heidenheim aus: Joshua Kimmich.
Foto: Alexandra Beier
Julian Sigrist und AFP

Der FC Bayern geht mit personellen Problemen in die letzte Partie des Jahres. Die Münchner müssen am Sonntag gegen Heidenheim (17.30 Uhr) unter anderem Joshua Kimmich (30) verzichten. Der Mittelfeldregisseur hat seit der Länderspielpause im November mit Sprunggelenksproblemen zu kämpfen.

Laut Trainer Vincent Kompany (39) hat Kimmich seit dann einige Partien «über der Schmerzgrenze» absolviert. Nachdem er in dieser Woche nicht trainieren konnte, sei es nach so vielen Spielen aber «ein bisschen zu viel». Im Januar soll der Deutsche aber wieder ganz normal dabei sein.

Lichtblicke in der Offensive

Die Bayern müssen ausserdem auf Manuel Neuer (39) verzichten, der mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel ausfällt. Für ihn wird Jonas Urbig (22) im Tor stehen. Zusätzlich fehlen Konrad Laimer (28) mit einer Gelbsperre, Sacha Boey (25) krankheitsbedingt und Nicolas Jackson (24), der mit Senegal am Afrika-Cup ist. Jamal Musiala (22) befindet sich nach seinem Wadenbeinbruch zudem noch im Aufbautraining.

Immerhin: In der Offensive kehrt Luis Diaz (28) nach seiner Gelbsperre zurück. Zudem kann auch auf Michael Olise (24) zurückgreifen. Der Franzose musste sich nach der Partie gegen Mainz (2:2) an einer OP am Auge unterziehen. Ein Einsatz war lange fraglich, doch am Freitag konnte er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
14
40
38
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
15
14
32
3
RB Leipzig
RB Leipzig
14
13
29
4
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
0:0
15
9
27
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
14
11
26
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
0:0
15
3
26
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
1:1
15
0
25
8
SC Freiburg
SC Freiburg
4:3
15
-1
20
9
Union Berlin
Union Berlin
0:0
15
-4
19
10
1. FC Köln
1. FC Köln
0:0
15
-1
17
11
Werder Bremen
Werder Bremen
0:0
15
-10
17
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
13
Hamburger SV
Hamburger SV
1:1
15
-9
16
14
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
3:4
15
-5
15
15
FC Augsburg
FC Augsburg
0:0
15
-11
14
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
14
-13
11
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
14
-17
11
18
FSV Mainz
FSV Mainz
14
-13
7
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
