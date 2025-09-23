DE
Nach Mittelfinger-Eklat
DFB gibt Strafmass gegen Union-Coach Baumgart bekannt

Beim Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin konnte Steffen Baumgart seine Emotionen kaum im Griff halten. Jetzt hat ihn der DFB für ein Spiel gesperrt.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Trainer Steffen Baumgart vom Bundesligisten Union Berlin ist vom Kontrollausschuss des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) wegen «unsportlichen Verhaltens» für ein Spiel gesperrt worden. Baumgart erhält ein Innenraumverbot für die Partie gegen seinen Ex-Verein Hamburger SV am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN). Das teilte der DFB am Dienstag mit. Zusätzlich wurde Baumgart zu einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt.

Der 53-Jährige hatte beim Spiel bei Eintracht Frankfurt (4:3) zunächst eine Mittelfinger-Geste in Richtung Spielfeld gezeigt, erhielt anschliessend wegen Meckerns die Gelbe Karte und wurde schliesslich nach dem Schiessen einer Papierkugel mit Rot des Innenraums verwiesen.

Das DFB-Sportgericht berücksichtigte zugunsten Baumgarts, dass er sich nach der Partie in der Schiedsrichterkabine für sein Fehlverhalten entschuldigte. Straferschwerend werteten die Richter jedoch, dass sein Auftreten eine weitere Eskalation – insbesondere im Zuschauerbereich – hätte begünstigen können.

Baumgart darf gegen den HSV somit weder mittelbar noch unmittelbar Kontakt zu seiner Mannschaft aufnehmen. Er ist zum zweiten Mal in seiner Trainerkarriere für ein Spiel gesperrt.

In diesem Artikel erwähnt
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
Union Berlin
Union Berlin
Bundesliga
Bundesliga
