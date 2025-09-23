Beim Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin konnte Steffen Baumgart seine Emotionen kaum im Griff halten. Jetzt hat ihn der DFB für ein Spiel gesperrt.

1/5 Steffen Baumgart erhielt im Spiel gegen Frankfurt die Rote Karte Foto: Claus

Trainer Steffen Baumgart vom Bundesligisten Union Berlin ist vom Kontrollausschuss des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) wegen «unsportlichen Verhaltens» für ein Spiel gesperrt worden. Baumgart erhält ein Innenraumverbot für die Partie gegen seinen Ex-Verein Hamburger SV am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN). Das teilte der DFB am Dienstag mit. Zusätzlich wurde Baumgart zu einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt.

Der 53-Jährige hatte beim Spiel bei Eintracht Frankfurt (4:3) zunächst eine Mittelfinger-Geste in Richtung Spielfeld gezeigt, erhielt anschliessend wegen Meckerns die Gelbe Karte und wurde schliesslich nach dem Schiessen einer Papierkugel mit Rot des Innenraums verwiesen.

Das DFB-Sportgericht berücksichtigte zugunsten Baumgarts, dass er sich nach der Partie in der Schiedsrichterkabine für sein Fehlverhalten entschuldigte. Straferschwerend werteten die Richter jedoch, dass sein Auftreten eine weitere Eskalation – insbesondere im Zuschauerbereich – hätte begünstigen können.

Baumgart darf gegen den HSV somit weder mittelbar noch unmittelbar Kontakt zu seiner Mannschaft aufnehmen. Er ist zum zweiten Mal in seiner Trainerkarriere für ein Spiel gesperrt.