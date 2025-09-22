Nico Elvedi feiert Erfolge: Nach seinem Comeback in der Nati wird der Zürcher erstmals in dieser Saison in die Kicker-Elf des Spieltages gewählt. Der Verteidiger überzeugte beim 1:1 gegen Leverkusen mit einer beeindruckenden Passquote von 92 Prozent.

1/5 Nico Elvedi in der Kicker-Elf des vierten Spieltages. Foto: Getty Images

Darum gehts Nico Elvedi in Kicker-Elf des vierten Spieltages gewählt

Erste Nominierung für Kicker-Elf in der Bundesliga für Elvedi

92-prozentige Passquote bei 60 gespielten Pässen gegen Bayer Leverkusen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Nachdem Nico Elvedi (28) bereits in der Nati sein Comeback gab, folgen nun die nächsten erfreulichen Neuigkeiten für den gebürtigen Zürcher: Elvedi wird in die Kicker-Elf des vierten Spieltages gewählt. Eine grosse Ehre für den Nati-Verteidiger.

Der Mönchengladbach-Verteidiger kann gegen Bayer Leverkusen eine 92-prozentige Passquote aufweisen (bei 60 gespielten Pässen). Das Team auf dem 17. Zwischenrang, rund um Elvedi und Goalie Omlin, kann sich gegen das elftplatzierte Leverkusen ein zufriedenstellendes 1:1 erspielen.

Elvedi erhält für seinen Auftritt die deutsche Note «Zwei», was in der Schweiz einer «Fünf» entspricht. Er bildet die Kicker-Abwehr mit Julian Ryerson (BVB), Min-Jae Kim (Bayern) und David Raum (Leipzig).