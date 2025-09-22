DE
Nach befriedigendem Unentschieden gegen Leverkusen
Elvedi in die Kicker-Elf des vierten Spieltages gewählt

Nico Elvedi feiert Erfolge: Nach seinem Comeback in der Nati wird der Zürcher erstmals in dieser Saison in die Kicker-Elf des Spieltages gewählt. Der Verteidiger überzeugte beim 1:1 gegen Leverkusen mit einer beeindruckenden Passquote von 92 Prozent.
Publiziert: vor 48 Minuten
Anhören
1/5
Nico Elvedi in der Kicker-Elf des vierten Spieltages.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Nico Elvedi in Kicker-Elf des vierten Spieltages gewählt
  • Erste Nominierung für Kicker-Elf in der Bundesliga für Elvedi
  • 92-prozentige Passquote bei 60 gespielten Pässen gegen Bayer Leverkusen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

Nachdem Nico Elvedi (28) bereits in der Nati sein Comeback gab, folgen nun die nächsten erfreulichen Neuigkeiten für den gebürtigen Zürcher: Elvedi wird in die Kicker-Elf des vierten Spieltages gewählt. Eine grosse Ehre für den Nati-Verteidiger. 

Der Mönchengladbach-Verteidiger kann gegen Bayer Leverkusen eine 92-prozentige Passquote aufweisen (bei 60 gespielten Pässen). Das Team auf dem 17. Zwischenrang, rund um Elvedi und Goalie Omlin, kann sich gegen das elftplatzierte Leverkusen ein zufriedenstellendes 1:1 erspielen.

Elvedi erhält für seinen Auftritt die deutsche Note «Zwei», was in der Schweiz einer «Fünf» entspricht. Er bildet die Kicker-Abwehr mit Julian Ryerson (BVB), Min-Jae Kim (Bayern) und David Raum (Leipzig).

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
4
15
12
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
4
6
10
3
RB Leipzig
RB Leipzig
4
-1
9
4
1. FC Köln
1. FC Köln
4
2
7
5
FC St. Pauli
FC St. Pauli
4
1
7
6
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
4
2
6
7
SC Freiburg
SC Freiburg
4
0
6
8
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
4
0
6
9
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
4
-2
6
10
Union Berlin
Union Berlin
4
-3
6
11
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
4
1
5
12
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
4
1
5
13
FSV Mainz
FSV Mainz
4
1
4
14
Werder Bremen
Werder Bremen
4
-2
4
15
Hamburger SV
Hamburger SV
4
-6
4
16
FC Augsburg
FC Augsburg
4
-3
3
17
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
4
-5
2
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
4
-7
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
