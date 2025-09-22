1/5
Nico Elvedi in der Kicker-Elf des vierten Spieltages.
Darum gehts
- Nico Elvedi in Kicker-Elf des vierten Spieltages gewählt
- Erste Nominierung für Kicker-Elf in der Bundesliga für Elvedi
- 92-prozentige Passquote bei 60 gespielten Pässen gegen Bayer Leverkusen
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk
Nachdem Nico Elvedi (28) bereits in der Nati sein Comeback gab, folgen nun die nächsten erfreulichen Neuigkeiten für den gebürtigen Zürcher: Elvedi wird in die Kicker-Elf des vierten Spieltages gewählt. Eine grosse Ehre für den Nati-Verteidiger.
Der Mönchengladbach-Verteidiger kann gegen Bayer Leverkusen eine 92-prozentige Passquote aufweisen (bei 60 gespielten Pässen). Das Team auf dem 17. Zwischenrang, rund um Elvedi und Goalie Omlin, kann sich gegen das elftplatzierte Leverkusen ein zufriedenstellendes 1:1 erspielen.
Elvedi erhält für seinen Auftritt die deutsche Note «Zwei», was in der Schweiz einer «Fünf» entspricht. Er bildet die Kicker-Abwehr mit Julian Ryerson (BVB), Min-Jae Kim (Bayern) und David Raum (Leipzig).
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
15
12
2
4
6
10
3
4
-1
9
4
4
2
7
5
4
1
7
6
4
2
6
7
4
0
6
8
4
0
6
9
4
-2
6
10
4
-3
6
11
4
1
5
12
4
1
5
13
4
1
4
14
4
-2
4
15
4
-6
4
16
4
-3
3
17
4
-5
2
18
4
-7
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg