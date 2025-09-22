Union Berlin gewinnt 4:3 gegen Eintracht Frankfurt, doch der Sieg wird überschattet. Trainer Steffen Baumgart zeigt den Stinkefinger und wird auf die Tribüne geschickt. Ihm drohen nun Konsequenzen vom Sportgericht.

Baumgart schiesst Papierkugel aufs Feld, muss auf Tribüne wegen unsportlichen Verhaltens

Nach dem 4:3-Auswärtssieg von Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt hätten die Berliner eigentlich allen Grund zu feiern. Doch eine Szene abseits des Platzes verdirbt den Eisernen gerade die Laune.

Verantwortlich dafür ist Union-Coach Steffen Baumgart (53). Es läuft die heisse Schlussphase und in der Partie haben die Frankfurter gerade den 3:4-Anschlusstreffer geschossen, als der Trainer sich gleich mehrere Fehltritte erlaubt.

Die Konsequenz: Baumgart sieht die Rote Karte, muss die letzten Minuten von der Tribüne aus miterleben.

Aber was ist zuvor passiert?

Fürs Motzen hat Baumgart schon früher in der Partie die Gelbe Karte kassiert. Trotzdem hält sich der Union-Trainer auch danach an der Seitenlinie nicht zurück.

TV-Bild zeigt Stinkefinger-Eklat

Stattdessen kassiert er noch die zweite Gelbe, weil er im Spiel eine Papierkugel aufs Feld kickt, was ihm als Unsportlichkeit ausgelegt wird. Doch auch damit nicht genug.

Wie TV-Bilder zeigen, leistet sich Baumgart noch einen weiteren gravierenden Aussetzer. Kameras filmen den 53-Jährigen dabei, wie er nach einem Schiri-Entscheid den Stinkefinger auspackt. Gegen wen er diesen richtet, ist nicht ganz klar.

Nach dem Spiel äussert sich Baumgart gegenüber «Bild»: «Ich habe ins Leere geguckt, das ging in keine Richtung, also alles gut. Das war eine Emotion, die ich aufgrund des Videobeweises und der vorherigen Situation hatte».

Was droht ihm jetzt?

Das kommende Spiel gegen seinen Ex-Klub HSV wird Baumgart aufgrund seines Platzverweises sicherlich verpassen.

Wegen des Mittelfinger-Eklats könnte er aber noch härter bestraft werden. Wie «Bild» berichtet, ermittelt das deutsche Sportgericht, Baumgart wird zur Stellungnahme aufgefordert. Darum sind auch eine Geldstrafe oder auch eine längere Sperre nicht auszuschliessen.