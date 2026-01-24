DE
FR
Abonnieren

Nach Doping-Provokation um älteren Bruder
Hitziges Derby – HSV-Talent geht auf Pauli-Fans los

Was dem Stadtderby zwischen St. Pauli und dem HSV an Toren fehlt, macht es an Emotionen wett. Im Zentrum: Verteidigertalent Luka Vuskovic.
Publiziert: 11:57 Uhr
Kommentieren
1/6
HSV-Talent Luka Vuskovic wird nach Schlusspfiff von Teamkollegen gebremst, während er sich mit den Pauli-Fans anlegt.
Foto: IMAGO/DeFodi Images

Darum gehts

  • HSV-Spiel endete 0:0, Vuskovic reagiert wütend auf Beleidigungen der Fans
  • Pauli-Fans griffen Bruder Mario wegen Dopingsperre bis November 2026 an
  • Vuskovic erst 18 Jahre alt, laut Trainer Polzin stark belastet
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Mit dem Schlusspfiff im Hamburger Derby endete zwar das bescheidene Spiel (0:0), die grosse Aufregung beginnt da aber erst. Luka Vuskovic (18) muss von Teamkollegen zurückgehalten werden, während er sich mit den Heimfans anlegt, ihnen mit einem Finger vor dem Mund bedeutet, ruhig zu sein.

Auslöser sind provozierende Gesänge und Banner der Pauli-Fans, die auf seinen älteren Bruder Mario abzielen. Der steht ebenfalls beim HSV unter Vertrag, darf allerdings wegen einer Dopingsperre noch bis November 2026 keine Spiele bestreiten. «Mach 'ne Handwerkslehre, Mario #44», stand unter anderem auf einem Spruchband, wobei das «I» in der Form einer Spritze gemalt wurde.

«Ich weiss nicht, was sich die Fans von St. Pauli denken», erklärt der Youngster seinen Ärger danach gegenüber Sky. «Es ist sehr respektlos, meine Familie und meinen Bruder anzugreifen.» Im Anschluss liefert sich Vuskovic im Kabinengang laut «Bild» noch ein Wortgefecht mit Ex-FCZler Karol Mets. Der Este fuhr das Defensivtalent an, weil es in den Katakomben ausgespuckt haben soll.

Mehr Fussball
Die Zeit der One-Man-Show ist beim FCZ vorbei
Mit Video
Wieder alles neu in Zürich
Die Zeit der One-Man-Show ist beim FCZ vorbei
Blick-Leser glauben nicht mehr an Magnin als FCB-Trainer
Nach heftiger Salzburg-Pleite
Blick-Leser glauben nicht mehr an Magnin als FCB-Trainer
Croci-Torti über neuen Verteidiger aus Premier League
Lugano-Inside
«Muss mich bedanken»
Croci-Torti über neuen Verteidiger aus Premier League
FCZ-Trainer scherzt bei Frage über abwesenden Markelo
FCZ-Inside
«Danke fürs Update»
FCZ-Trainer scherzt bei Frage über abwesenden Markelo

HSV-Coach Polzin: «Trägt viel Last auf sich»

HSV-Trainer Merlin Polzin (35) springt seinem Schützling danach zur Seite: «Wir haben einen 18-jährigen Menschen, der sehr viel Last auf sich trägt (wegen der Geschichte um seinen Bruder Mario, Anm. d. Red.). Dafür steht nicht nur der HSV, sondern auch der FC St. Pauli, dass diese Themen normalerweise sehr sensibel behandelt werden und man Verständnis füreinander hat.»

Polzin forderte Verständnis für die Reaktion seines Schützlings: «Ich kann demnach seinen Unmut extrem nachvollziehen, wenn einem diese Sprüche, Worte, Aufforderungen, Gesten und teilweise Handlungen entgegengebracht werden.» Für den Trainer müsse man als Kollektiv auf die hitzigen Bilder reagieren: «Das ist ein Moment, den wir schnellstmöglich korrigieren sollten, damit so etwas nicht wieder vorkommt.»

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
18
57
50
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
18
18
39
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
17
14
33
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
18
7
33
5
RB Leipzig
RB Leipzig
17
9
32
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
17
9
29
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
18
-1
27
8
SC Freiburg
SC Freiburg
18
-2
24
9
Union Berlin
Union Berlin
18
-3
24
10
1. FC Köln
1. FC Köln
18
-3
20
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
18
-6
20
12
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
18
-11
19
13
Hamburger SV
Hamburger SV
18
-10
18
14
Werder Bremen
Werder Bremen
17
-13
18
15
FC Augsburg
FC Augsburg
18
-15
16
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
18
-15
13
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
18
-22
13
18
FSV Mainz
FSV Mainz
18
-13
12
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Hamburger SV
Hamburger SV
FC St. Pauli
FC St. Pauli
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Hamburger SV
        Hamburger SV
        FC St. Pauli
        FC St. Pauli