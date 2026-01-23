DE
«Das Team spielt gegen ihn»
Blick-Leser glauben nicht mehr an Magnin als FCB-Trainer

In einer Umfrage glauben 85 Prozent der Abstimmenden, dass Magnins Zeit in Basel abläuft. «Er ist einfach kein begnadeter Trainer», schreibt ein Leser.
Nach der Niederlage in der Europa League gegen Salzburg wird die Luft für Ludovic Magnin (46) beim FCB immer dünner. Das schlägt sich auch in einer Blick-Umfrage nieder: 85 Prozent glauben, dass Magnins Zeit als Basel-Trainer abläuft. 

Der gleiche Tenor ist auch in den Leser-Kommentaren zu hören. «Es ist nicht immer der Trainer allein schuld», schreibt ein User. «Aber wenn man die Entwicklung dieser Mannschaft anschaut und wenn die Mannschaft gegen einen solchen zweitklassigen Gegner tempomässig vom Start weg so überfordert ist, erübrigt sich eine Antwort!»

In einem anderen Kommentar wird gar Magnins Qualifikation als Trainer infrage gestellt: «Magnin kann arbeiten, wo er will, er ist ganz einfach kein begnadeter Trainer/Coach. Zudem ist seine Art nicht sehr beliebt.» Ein User findet gar, dass «das ganze Team nur noch gegen den Trainer spielt.»

Doch auch andere FCB-Führungskräfte kommen bei den Lesern schlecht weg. Namentlich Sportdirektor Daniel Stucki: «Der FC Basel müsste auf dem Transfermarkt nicht warten, wenn er endlich Geld ausgeben würde. Aber offensichtlich hat der Sportchef seinen Job nicht gemacht, sowie muss kein Geld vorhanden sein, denn sonst würde man die Problemstelle beheben.»

