Darum gehts
- Borussia Dortmund führt erstmals seit 2023 wieder die Bundesliga-Tabelle an
- Dortmund bleibt nach dem 1:0 gegen Stuttgart mit makelloser Bilanz ungeschlagen
- Zwei Gegentore in vier Spielen, Bayern München mit 14 Toren auf Platz zwei
Am 21. Mai 2023 übernahm Borussia Dortmund letztmals die Führung in der Bundesliga. Nur eine Woche später ging die nach dem 2:2 gegen Mainz und dem gleichzeitigen Bayern-Sieg über Köln wieder verloren. Es ist wohl ein dunkler Tag für viele BVB-Fans, denn damit ging gleichzeitig der lang ersehnte und zum Greifen nahe Meistertitel doch noch nach München.
1218 Tage später ist der BVB dank des 1:0-Sieges gegen Stuttgart zurück an der Tabellenspitze. Als einziges Team geht die Mannschaft von Niko Kovac (54) mit einer makellosen Bilanz in die lange Länderspielpause. Schon kommen wieder leise Meister-Hoffnungen auf. Ist man in dieser Saison endlich wieder so weit?
Dafür sprechen unter anderem die Transfers im Sommer. Da ist das griechische Spektakel-Duo Konstantinos Karetsas und Giannis Konstantelias, wobei Letzterer mit einer Kreuzbandverletzung noch mehrere Monate ausfällt. Da ist der holländische Mittelfeldstratege Joey Veerman. Und da ist das 19-jährige Abwehrtalent Joane Gadou, der auch gegen Stuttgart einen starken Auftritt zeigte und zuvor in Abwesenheit von Captain Nico Schlotterbeck einen Stammplatz hatte.
Kobel machte vor Saisonstart Kampfansage
Was aber gesagt werden muss: Es sind erst vier von 34 Spieltagen durch, einen richtig starken Gegner hatten die Dortmunder noch nicht. Stuttgart gehörte in den letzten Jahren zwar zu den Top-Teams, schwächelt in dieser Saison aber und dümpelt nur auf Platz 15 rum. Zuvor spielte der BVB gegen Hoffenheim und die beiden Aufsteiger aus Paderborn und Hamburg. Die Zahlen machen aber Hoffnung: Nati-Goalie Gregor Kobel blieb in drei von vier Partien ohne Gegentor, einzig gegen Hoffenheim kassierte Schwarz-Gelb zwei Tore.
Noch bevor die Saison begann, hatte sich Kobel in einem «Kicker»-Interview zur Saison angriffig gezeigt: «Wir sind Dortmund, wir wollen jedes Spiel gewinnen, und wenn wir die Bayern als Gegner haben, wollen wir auch gegen Bayern gewinnen.» Das erste Direktduell steht zwar erst noch bevor (31. Oktober), trotzdem will der BVB mit dem perfekten Saisonstart ein Ausrufezeichen setzen.
Die Jagd um die Tabellenführung
Die Bayern haben keine makellose Bilanz in dieser Saison, nachdem sie gegen Aufsteiger Schalke nur 0:0 gespielt haben. Den BVB und die Münchner trennen trotzdem nur zwei Punkte. Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (59) kündigte deshalb an: «Wir werden Dortmund jagen!»
Nach der Länderspielpause geht es für Dortmund am 9. Oktober zu Hause gegen Werder Bremen weiter. Bis zum Klassiker in München kommen sechs Partien in 22 Tagen hinzu. Spätestens dann wird sich zeigen, ob es nur ein Traumstart war oder ob im Signal Iduna Park wieder vom Meistertitel geträumt werden darf.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Borussia Dortmund
4
7
12
2
Bayern München
4
12
10
3
SC Freiburg
4
9
10
4
FC Augsburg
4
5
7
5
Bayer Leverkusen
4
5
7
6
FSV Mainz
4
4
7
7
SV 07 Elversberg
4
1
7
8
Werder Bremen
4
0
7
9
RB Leipzig
4
4
6
10
Eintracht Frankfurt
4
-1
5
11
Schalke 04
4
-1
5
12
SC Paderborn 07
4
-2
4
13
1. FC Köln
4
-3
4
14
TSG Hoffenheim
4
-3
3
15
VfB Stuttgart
4
-3
3
16
Hamburger SV
4
-11
3
17
Union Berlin
4
-13
1
18
Borussia Mönchengladbach
4
-10
0