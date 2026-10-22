Ausgerechnet jetzt fällt Bayern-Diaz aus

Am Samstag gegen Leipzig noch dreifacher Torschütze, vier Tage danach als Bayern-Joker gegen Arsenal verletzt ausgewechselt: Luis Diaz wird Trainer Vincent Kompany vorerst fehlen.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Der Champions-League-Abend am Mittwoch endete für Bayerns Luis Diaz (29) besonders bitter. Der Kolumbianer wurde beim 2:2 zu Hause gegen Arsenal zunächst ein-, dann aber kurz vor Schluss angeschlagen wieder ausgewechselt.

Am Tag nach dem Spiel geben die Münchner bekannt, dass Diaz einen kleinen Muskelbündelriss an der linken Oberschenkelrückseite erlitten hat und deswegen «vorerst ausfallen» wird.

Die Diaz-Verletzung kommt zur Unzeit: Gerade in der Meisterschaft warten mit Freiburg (Tabellendritter/25. Oktober) und Dortmund (Tabellenzweiter/31. Oktober) in den nächsten eineinhalb Wochen zwei Spitzenspiele auf den Bundesliga-Leader.