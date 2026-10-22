Ausgerechnet jetzt fällt Bayern-Diaz aus

Yannick PengRedaktor Sport-Desk
Der Champions-League-Abend am Mittwoch endete für Bayerns Luis Diaz (29) besonders bitter. Der Kolumbianer wurde beim 2:2 zu Hause gegen Arsenal zunächst ein-, dann aber kurz vor Schluss angeschlagen wieder ausgewechselt.
Am Tag nach dem Spiel geben die Münchner bekannt, dass Diaz einen kleinen Muskelbündelriss an der linken Oberschenkelrückseite erlitten hat und deswegen «vorerst ausfallen» wird.
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Die Diaz-Verletzung kommt zur Unzeit: Gerade in der Meisterschaft warten mit Freiburg (Tabellendritter/25. Oktober) und Dortmund (Tabellenzweiter/31. Oktober) in den nächsten eineinhalb Wochen zwei Spitzenspiele auf den Bundesliga-Leader.
Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
6
17
14
2
Borussia Dortmund
6
7
14
3
SC Freiburg
6
9
13
4
Bayer Leverkusen
6
7
13
5
FSV Mainz
6
4
10
6
SV 07 Elversberg
6
1
10
7
RB Leipzig
6
5
9
8
Werder Bremen
6
0
9
9
Hamburger SV
6
-9
9
10
FC Augsburg
6
4
8
11
Eintracht Frankfurt
6
-6
8
12
1. FC Köln
6
-3
7
13
VfB Stuttgart
6
-2
6
14
TSG Hoffenheim
6
-3
6
15
Schalke 04
6
-3
5
16
SC Paderborn 07
6
-4
5
17
Union Berlin
6
-12
5
18
Borussia Mönchengladbach
6
-12
0
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