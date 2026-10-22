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Vor den Bundesliga-Krachern
Ausgerechnet jetzt fällt Bayern-Diaz aus

Am Samstag gegen Leipzig noch dreifacher Torschütze, vier Tage danach als Bayern-Joker gegen Arsenal verletzt ausgewechselt: Luis Diaz wird Trainer Vincent Kompany vorerst fehlen.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Bayern-Joker Luis Diaz musste am Mittwoch angeschlagen ausgewechselt werden.
Foto: imago/Sven Simon
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Der Champions-League-Abend am Mittwoch endete für Bayerns Luis Diaz (29) besonders bitter. Der Kolumbianer wurde beim 2:2 zu Hause gegen Arsenal zunächst ein-, dann aber kurz vor Schluss angeschlagen wieder ausgewechselt.

Am Tag nach dem Spiel geben die Münchner bekannt, dass Diaz einen kleinen Muskelbündelriss an der linken Oberschenkelrückseite erlitten hat und deswegen «vorerst ausfallen» wird.

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Die Diaz-Verletzung kommt zur Unzeit: Gerade in der Meisterschaft warten mit Freiburg (Tabellendritter/25. Oktober) und Dortmund (Tabellenzweiter/31. Oktober) in den nächsten eineinhalb Wochen zwei Spitzenspiele auf den Bundesliga-Leader.

Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
6
17
14
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
6
7
14
3
SC Freiburg
SC Freiburg
6
9
13
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
6
7
13
5
FSV Mainz
FSV Mainz
6
4
10
6
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
6
1
10
7
RB Leipzig
RB Leipzig
6
5
9
8
Werder Bremen
Werder Bremen
6
0
9
9
Hamburger SV
Hamburger SV
6
-9
9
10
FC Augsburg
FC Augsburg
6
4
8
11
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
6
-6
8
12
1. FC Köln
1. FC Köln
6
-3
7
13
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
6
-2
6
14
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
6
-3
6
15
Schalke 04
Schalke 04
6
-3
5
16
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
6
-4
5
17
Union Berlin
Union Berlin
6
-12
5
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
6
-12
0
Champions League
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Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
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