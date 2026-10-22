Der 3. Spieltag der Champions League hatte einiges zu bieten: Von einem historischen Erfolg des LASK über einen Manchester-City-Hattrick bis hin zu packenden Spitzenduellen zwischen PSG und FC Barcelona war alles dabei. Die europäischen Topklubs lieferten sich intensive Partien die für reichlich Gesprächsstoff sorgten. Besonders viele Offensivspieler standen im Mittelpunkt. Während gleich mehrere Akteure mit mehreren Treffern glänzten, mussten andere Teams verletzungsbedingte Ausfälle verkraften. Auch aberkannte Tore und enge Spielentscheidungen sorgten für Jubel und Enttäuschungen.
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Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
3
9
9
2
Aston Villa
3
9
9
3
Liverpool FC
3
5
9
4
Real Madrid
3
5
9
5
Real Betis Balompie
3
3
9
6
VfB Stuttgart
3
5
7
7
Arsenal FC
3
4
7
8
FC Barcelona
3
5
6
9
Como 1907
3
5
6
10
Manchester City
3
4
6
11
FC Brügge
3
3
6
12
Sporting Lissabon
3
3
6
13
Borussia Dortmund
3
1
6
14
Bayern München
3
5
5
15
AS Rom
3
3
4
16
Atletico Madrid
3
1
4
17
FC Shakhtar Donetsk
3
1
4
18
PSV Eindhoven
3
0
4
19
Villarreal CF
3
0
3
20
Inter Mailand
3
-1
3
20
Manchester United
3
-1
3
22
SSC Neapel
3
-2
3
23
Galatasaray SK
3
-3
3
24
LASK Linz
3
-3
3
25
Sabah FC Masazir
3
-3
3
26
Feyenoord Rotterdam
3
-4
3
27
RC Lens
3
-4
3
28
Bodö/Glimt
3
-5
3
29
AEK Athen
3
-5
3
29
RB Leipzig
3
-5
3
31
Fenerbahce Istanbul
3
-6
2
32
SK Slavia Prag
3
-3
1
33
Viking FK
3
-4
1
34
FC Porto
3
-4
0
35
OSC Lille
3
-6
0
36
SK Slovan Bratislava
3
-12
0
Playoffs
Qualifikationsspiele