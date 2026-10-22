Was lieferte Manchester City? Wie schlug sich Barça gegen PSG? Und wer hatte beim Duell zwischen Bayern und Arsenal die Nase vorn? Der 3. Spieltag der Champions League ist Geschichte. Teste jetzt dein Fussballwissen und stelle dich unserem Quiz!

Der 3. Spieltag der Champions League hatte einiges zu bieten: Von einem historischen Erfolg des LASK über einen Manchester-City-Hattrick bis hin zu packenden Spitzenduellen zwischen PSG und FC Barcelona war alles dabei. Die europäischen Topklubs lieferten sich intensive Partien die für reichlich Gesprächsstoff sorgten. Besonders viele Offensivspieler standen im Mittelpunkt. Während gleich mehrere Akteure mit mehreren Treffern glänzten, mussten andere Teams verletzungsbedingte Ausfälle verkraften. Auch aberkannte Tore und enge Spielentscheidungen sorgten für Jubel und Enttäuschungen.

Wie gut hast du den 3. Spieltag verfolgt? Teste jetzt dein Wissen.

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