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Beweise es im Quiz!
Wie gut hast du in der Champions League aufgepasst?

Was lieferte Manchester City? Wie schlug sich Barça gegen PSG? Und wer hatte beim Duell zwischen Bayern und Arsenal die Nase vorn? Der 3. Spieltag der Champions League ist Geschichte. Teste jetzt dein Fussballwissen und stelle dich unserem Quiz!
Publiziert: vor 27 Minuten
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Im Duell zwischen PSG und dem FC Barcelona trafen am 3. Spieltag zwei europäische Topteams aufeinander.
Foto: AFP
Lynn Piubel, Autorenprofil
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Lynn Piubel und Fabienne Kleinhenz

Der 3. Spieltag der Champions League hatte einiges zu bieten: Von einem historischen Erfolg des LASK über einen Manchester-City-Hattrick bis hin zu packenden Spitzenduellen zwischen PSG und FC Barcelona war alles dabei. Die europäischen Topklubs lieferten sich intensive Partien die für reichlich Gesprächsstoff sorgten. Besonders viele Offensivspieler standen im Mittelpunkt. Während gleich mehrere Akteure mit mehreren Treffern glänzten, mussten andere Teams verletzungsbedingte Ausfälle verkraften. Auch aberkannte Tore und enge Spielentscheidungen sorgten für Jubel und Enttäuschungen.

Wie gut hast du den 3. Spieltag verfolgt? Teste jetzt dein Wissen.

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Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
3
9
9
2
Aston Villa
Aston Villa
3
9
9
3
Liverpool FC
Liverpool FC
3
5
9
4
Real Madrid
Real Madrid
3
5
9
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
3
3
9
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
3
5
7
7
Arsenal FC
Arsenal FC
3
4
7
8
FC Barcelona
FC Barcelona
3
5
6
9
Como 1907
Como 1907
3
5
6
10
Manchester City
Manchester City
3
4
6
11
FC Brügge
FC Brügge
3
3
6
12
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
3
3
6
13
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
3
1
6
14
Bayern München
Bayern München
3
5
5
15
AS Rom
AS Rom
3
3
4
16
Atletico Madrid
Atletico Madrid
3
1
4
17
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
3
1
4
18
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
3
0
4
19
Villarreal CF
Villarreal CF
3
0
3
20
Inter Mailand
Inter Mailand
3
-1
3
20
Manchester United
Manchester United
3
-1
3
22
SSC Neapel
SSC Neapel
3
-2
3
23
Galatasaray SK
Galatasaray SK
3
-3
3
24
LASK Linz
LASK Linz
3
-3
3
25
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
3
-3
3
26
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
3
-4
3
27
RC Lens
RC Lens
3
-4
3
28
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
3
-5
3
29
AEK Athen
AEK Athen
3
-5
3
29
RB Leipzig
RB Leipzig
3
-5
3
31
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
3
-6
2
32
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
3
-3
1
33
Viking FK
Viking FK
3
-4
1
34
FC Porto
FC Porto
3
-4
0
35
OSC Lille
OSC Lille
3
-6
0
36
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
3
-12
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
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FC Barcelona
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Manchester City
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LASK Linz
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Arsenal
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FC Bayern München
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Paris Saint-Germain
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        LASK Linz
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        FC Bayern München
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