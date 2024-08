1/5 Leverkusen Geschäftsführer Fernando Carro ist sauer..

Am kommenden Wochenende steigen die Klubs der ersten deutschen Bundesliga wieder in den Pflichtspielbetrieb ein. In dieser Woche zuerst im Pokal, nächste Woche dann in der Liga. Kurz vor dem Wiederbeginn gibt es in der deutschen Beletage ordentlich Knatsch. Im Fokus: Bayern Leverkusen und der FC Bayern München.

«Also, ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts», teilte Fernando Carro, der Geschäftsführer von Doublegewinner Bayer Leverkusen, laut «Kicker» bei einem Fantreffen gegen Bayern-Sportvorstand Max Eberl aus. Die ziemlich direkte Aussage sorgte beim Leverkusen-Sportchef für einen Grinser, Carro schob vor mehreren hundert Fanklub-Vertretern in der BayArena nach: «Und ich würde nicht mit ihm verhandeln.»

Bayern plötzlich doch nicht mehr interessiert?

Grund für die Misstöne ist die Hängepartie um den Transfer von Leverkusen-Verteidiger Jonathan Tah. Seit Wochen wird über einen Wechsel von Tah nach München spekuliert. Die Vereine sollen sich auf eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro für den Innenverteidiger geeinigt haben, fünf Millionen könnten an Bonuszahlungen noch hinzukommen.

Voraussetzung für einen Transfer aus Münchner Sicht sei aber ein Abgang von Matthijs de Ligt gewesen. Am Dienstag wechselte Noussair Mazraoui im Doppelpack für 60 Millionen Euro zum englischen Rekordmeister Manchester United. Trotzdem scheint es, als seien die Bayern mittlerweile vom Vorhaben eines Tah-Transfers abgewichen. Auch am Dienstag noch trainierte der weiterhin wechselwillige Tah in Leverkusen mit Xhaka & Co., statt sich auf dem Weg zum Medizincheck nach München zu befinden. Etwas, was beim Pillenklub offensichtlich für wenig Begeisterung sorgt.