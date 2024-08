Gladbachs Innenverteidiger Nico Elvedi hat am Dienstagvormittag das Training abgebrochen.

1/4 Dieses Bild lässt nichts Gutes vermuten.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Das sieht gar nicht gut aus. Nico Elvedi (27) wird in einem Buggy vom Trainingsplatz gefahren. Das Sprunggelenk oberhalb seines rechten Fusses ist dabei dick einbandagiert. Geschäftsführer Roland Virkus erkundigt sich umgehend um das Wohlbefinden seines Schützlings.

Was ist passiert? Der Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach knickte unglücklich um, als er einen Schuss von Rocco Reitz blocken wollte. Elvedi musste das Vormittagstraining abbrechen. Dies berichtet der «Kicker».

Eine MRT-Untersuchung vom Dienstagnachmittag soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Laut dem deutschen Fachmagazin könnte die Kapsel oder auch der Bandapparat in Mitleidenschaft gezogen worden sein.

Saisonstart am Samstag

Für die von Gerardo Seoane trainierten Gladbacher beginnt die Saison am kommenden Samstag mit der 1. Runde im DFB-Pokal. Gegner ist Erzgebirge Aue aus der 3. Liga. In der 1. Bundesliga-Runde wartet am 23. August Titelverteidiger Bayer Leverkusen.

Elvedi kam in der vergangenen Saison in 33 Pflichtspielen der Fohlen zum Einsatz.