Martin Schmidt tritt als Sportdirektor von Mainz 05 ab.

Nicolas Horni Ringier Journalistenschüler

Martin Schmidt ist nicht mehr Sportdirektor von Mainz 05. Der 57-jährige Walliser ist per sofort und auf eigenen Wunsch hin zurückgetreten. Schmidt bleibt dem Klub, den er einst selbst trainierte und seit 2020 auf der sportlichen Seite führte, aber als Berater erhalten.

«Meine persönlichen Lebensumstände in der Schweizer Heimat haben sich aufgrund eines Krankheitsfalls in der Familie kurzfristig verändert, für mich rücken andere Prioritäten in den Vordergrund, die vermehrt meine persönliche Präsenz erfordern», lässt sich Schmidt am Dienstag in einer Mitteilung auf der Vereinswebsite zitieren.

«Das ist mein Mainz 05, der Verein wird für mich immer eine Herzensangelegenheit bleiben. Die gemeinsamen Erlebnisse haben mein Leben geprägt», sagt Schmidt weiter – und bedankt sich bei seinem Chef, Sportvorstand Christian Heidel (61), für die Ermöglichung des vorzeitigen Abtretens.

Einst von Thomas Tuchel entdeckt

Der in Naters VS geborene Schmidt machte einst eine Lehre als Mechaniker, führte später eine Garage, arbeitete in der DTM und gründete mit seiner Schwester eine Bekleidungsfirma. Als Spieler stieg er mit dem FC Naters von der 3. Liga bis in die Nationalliga B auf, wechselte zu Raron und übernahm nach diversen Knieverletzungen das Team als Cheftrainer.

Er trainierte später die zweite Mannschaft des FC Thun, ehe er von Ex-Bayern und BVB-Trainer Thomas Tuchel (50) an einem Juniorenturnier entdeckt wurde. Schmidt ging nach Mainz, übernahm dort die U23 – ehe er 2015 zum Cheftrainer befördert wurde. Später arbeitete Schmidt als Trainer auch für Wolfsburg und Augsburg, ehe er 2020 als Sportdirektor zum Karnevalsverein zurückkehrte.

«Irgendwann will ich nur noch das Leben geniessen»

Seine Rückkehr in der Schweiz kommt nicht aus dem Nichts. Der Chef von Ex-FCZ-Trainer Bo Henriksen (49) und Silvan Widmer (31) betonte bereits im Frühling im Interview mit Blick, dass er mit einer Rückkehr in die Schweiz liebäugelt. «In den letzten Jahren hatte ich zu wenig Schweiz, zu wenig Wallis, zu wenig Zeit mit der Familie», sagte er. «Irgendwann will ich nur noch das Leben geniessen.» Nun ist Martin Schmidt ein Krankheitsfall in der Familie zuvorgekommen.

Die Position von Schmidt wird durch Niko Bungert neu besetzt. Der 37-jährige ehemalige Mainz-Profi war zuletzt Assistenztrainer von Bo Henriksen.