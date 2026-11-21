HSV-Fans werden überrascht Fans zünden gigantische Pyroshow vor dem Nordderby

Damit hatten die HSV-Profis rund um Nati-Spieler Miro Muheim nicht gerechnet: Während ihrem Teamabend auf einer Barkassenfahrt durch den Hamburger Hafen überraschen hunderte Ultras die Mannschaft mit einer spektakulären Pyro-Show. Die Botschaft ist eindeutig.