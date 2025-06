Held an der U21-EM

1/8 Nick Woltemade ist der Mann der U21-EM. Foto: imago/Beautiful Sports

Darum gehts Nick Woltemade glänzt bei U21-EM und weckt Interesse des FC Bayern

Spitzname 'Woltemessi' wegen Dribblingfähigkeiten trotz 1,98 Meter Körpergrösse

17 Tore und 3 Vorlagen in der Saison für VfB Stuttgart

Julian Sigrist Redaktor Sport

Als das deutsche U21-Nationalteam an der EM in der Gruppenphase auf England traf, sass Stürmer Nick Woltemade (23) noch 90 Minuten auf der Bank. Nun trifft die DFB-Auswahl im Final vom Samstag (21 Uhr) wieder auf denselben Gegner – und diesmal werden die Deutschen garantiert nicht auf den Torjäger verzichten. Denn «Woltemessi», wie der Spieler mittlerweile genannt wird, ist derzeit in unfassbarer Form.

Drei Tore gegen Slowenien, ein Tor und zwei Vorlagen gegen Tschechien, ein Tor und eine Vorlage gegen Italien und ein Tor gegen Frankreich: So lautet die absurde Bilanz des Angreifers, der aktuell beim VfB Stuttgart unter Vertrag steht.

Dass dort auch seine langfristige Zukunft liegt, ist eher unwahrscheinlich. Nach einer starken Saison bei den Schwaben (zwölf Tore in 28 Spielen) war er ohnehin schon auf dem Zettel diverser Teams. Die Auftritte bei der U21-EM heizen den Woltemade-Hype nun noch weiter an.

Erst im vergangenen Sommer war Woltemade von Werder Bremen zu Stuttgart gewechselt und entwickelte sich dort schnell zum Stammspieler. Zu seinen Qualitäten zählen neben dem guten Abschluss auch seine Dribblings – trotz einer Körpergrösse von 1,98.

«Würde mich freuen, wenn er kommt»

Zu den Interessenten für einen Woltemade-Transfer gehören offenbar auch die Bayern. «Der Nick spielt richtig gut, ist sehr gut in Form. Ein deutscher Spieler, der sehr, sehr interessant ist», erklärte jüngst Sportdirektor Christoph Freund im Rahmen der Klub-WM.

Laut dem Portal «Sport1» gab es bereits im Frühjahr einen ersten Austausch zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Management des 23-Jährigen.

Und auch die Spieler der Münchner scheinen überzeugt zu sein von Woltemade. «Er ist ein guter Freund von mir. Es würde mich freuen, wenn er kommt. Ich habe mit ihm schon mal ein bisschen darüber gequatscht», verrät Aleksandar Pavlovic (21). Auf eine anschliessende Frage, ob er an einem Wechsel seines Kumpels arbeite, antwortet er mit einem Grinsen: «Ja, schon.»

Wechsel erst 2026?

Richtig heiss dürfte ein Transfer zu Bayern aber erst im kommenden Sommer werden. Beim VfB hat Woltemade noch einen Vertrag bis 2028. Stuttgarts Vorstandsvorsitzender, Alexander Wehrle, sagte vor wenigen Tagen gegenüber der «Stuttgarter Zeitung»: «Wir gehen mit Nick in die nächste Saison. Punkt.»

Die Münchner wiederum sind Stand jetzt eher mit einem neuen Flügelspieler für die linke Seite beschäftigt. Auch, weil mit Harry Kane (31) einer der weltbesten Stürmer noch bis 2027 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag steht.