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Heisses Gerücht oder nur wilde Spekulation?
Ronaldo-Sohn mit Dortmund in Verbindung gebracht

Der Sohn des grossen Cristiano Ronaldo wird mit dem BVB in Verbindung gebracht. Es wäre ein Hammer – nur schon wegen dem Namen. Doch handelt es sich dabei tatsächlich um ein heisses Gerücht oder nur um wilde Spekulation?
Publiziert: 13:42 Uhr
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Superstar Cristiano Ronaldo mit seinem Sohn Cristiano Júnior (l.).
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Cristiano Ronaldo Jr. (15) wird mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht
  • Der talentierte Sohn von Cristiano Ronaldo spielt aktuell in Al-Nassrs U17
  • Zudem spielt er in der portugiesischen U16-Nationalmannschaft
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Der Name Cristiano Ronaldo wird mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Ja, richtig gelesen! Dabei handelt es sich allerdings nicht um Weltstar Cristiano Ronaldo (41) selbst, sondern um seinen Sohn Cristiano Júnior (15). Wie die «Bild» berichtet, ist dieses irre Gerücht zurzeit im Umlauf.

«CR7 junior», der in den USA geboren wurde, gilt als technisch versiert, schnell und ist flexibel auf den offensiven Aussenbahnen einsetzbar. Momentan spielt er in der U17-Mannschaft von Al-Nassr – also im selben Verein wie sein weltberühmter Vater. Für die portugiesischen Junioren-Nationalmannschaften kam Cristiano Ronaldo Jr. ebenfalls bereits zum Einsatz und wusste dort zu überzeugen: In der U16 kommt er auf sechs Einsätze (ein Treffer), für die U15 markierte er zwei Tore in vier Spielen. Diese Leistungen bleiben auch bei den europäischen Schwergewichten nicht unbemerkt.

Top-Klubs beobachten Cristiano Ronaldo Jr.

Wie das Portal Transfer Feed nun erfahren haben will, soll der BVB zum Kreis der Top-Klubs zählen, die Interesse an ihm bekunden – ebenso wie Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Bayern, Inter Mailand, Tottenham Hotspur und RB Leipzig.

Der Teenager genoss seine fussballerische Ausbildung bereits in jungen Jahren bei Juventus Turin und Manchester United – als Papa Ronaldo bei den jeweiligen Vereinen unter Vertrag stand. Bei PSG durfte «CR7 junior» gemäss «Bild» im März dieses Jahres sogar schon bei der U16 mittrainieren.

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Heisses Gerücht oder nur wilde Spekulation?

Doch: Laut «Bild»-Informationen ist der Flügelspieler beim BVB aktuell kein konkretes Thema. Zwar beobachten die Borussen – wie viele andere internationale Elite-Klubs auch – regelmässig die vielversprechendsten Talente weltweit; im Fall von Ronaldo Jr. passe die Gesamtlage derzeit jedoch nicht zur Dortmunder Strategie.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
32
81
83
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
33
34
70
3
RB Leipzig
RB Leipzig
0:0
33
21
63
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
1:1
33
23
59
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
1:1
33
20
59
6
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
0:0
33
16
59
7
SC Freiburg
SC Freiburg
32
-8
44
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
33
-4
43
9
FC Augsburg
FC Augsburg
0:0
33
-14
41
10
FSV Mainz
FSV Mainz
32
-9
37
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
0:0
33
-13
36
12
Hamburger SV
Hamburger SV
32
-15
34
13
Union Berlin
Union Berlin
32
-20
33
13
Werder Bremen
Werder Bremen
0:0
33
-20
33
15
1. FC Köln
1. FC Köln
32
-8
32
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
0:0
33
-28
27
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
32
-25
26
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
32
-31
23
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
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