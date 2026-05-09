Der Sohn des grossen Cristiano Ronaldo wird mit dem BVB in Verbindung gebracht. Es wäre ein Hammer – nur schon wegen dem Namen. Doch handelt es sich dabei tatsächlich um ein heisses Gerücht oder nur um wilde Spekulation?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cristiano Ronaldo Jr. (15) wird mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht

Der talentierte Sohn von Cristiano Ronaldo spielt aktuell in Al-Nassrs U17

Zudem spielt er in der portugiesischen U16-Nationalmannschaft

Davide Malinconico Redaktor Sport

Der Name Cristiano Ronaldo wird mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Ja, richtig gelesen! Dabei handelt es sich allerdings nicht um Weltstar Cristiano Ronaldo (41) selbst, sondern um seinen Sohn Cristiano Júnior (15). Wie die «Bild» berichtet, ist dieses irre Gerücht zurzeit im Umlauf.

«CR7 junior», der in den USA geboren wurde, gilt als technisch versiert, schnell und ist flexibel auf den offensiven Aussenbahnen einsetzbar. Momentan spielt er in der U17-Mannschaft von Al-Nassr – also im selben Verein wie sein weltberühmter Vater. Für die portugiesischen Junioren-Nationalmannschaften kam Cristiano Ronaldo Jr. ebenfalls bereits zum Einsatz und wusste dort zu überzeugen: In der U16 kommt er auf sechs Einsätze (ein Treffer), für die U15 markierte er zwei Tore in vier Spielen. Diese Leistungen bleiben auch bei den europäischen Schwergewichten nicht unbemerkt.

Top-Klubs beobachten Cristiano Ronaldo Jr.

Wie das Portal Transfer Feed nun erfahren haben will, soll der BVB zum Kreis der Top-Klubs zählen, die Interesse an ihm bekunden – ebenso wie Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Bayern, Inter Mailand, Tottenham Hotspur und RB Leipzig.

Der Teenager genoss seine fussballerische Ausbildung bereits in jungen Jahren bei Juventus Turin und Manchester United – als Papa Ronaldo bei den jeweiligen Vereinen unter Vertrag stand. Bei PSG durfte «CR7 junior» gemäss «Bild» im März dieses Jahres sogar schon bei der U16 mittrainieren.

Heisses Gerücht oder nur wilde Spekulation?

Doch: Laut «Bild»-Informationen ist der Flügelspieler beim BVB aktuell kein konkretes Thema. Zwar beobachten die Borussen – wie viele andere internationale Elite-Klubs auch – regelmässig die vielversprechendsten Talente weltweit; im Fall von Ronaldo Jr. passe die Gesamtlage derzeit jedoch nicht zur Dortmunder Strategie.