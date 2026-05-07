Darum gehts
- Fabian Hürzeler verlängert Vertrag bei Brighton bis 2029
- Jüngster Premier-League-Trainer bleibt trotz Gerüchten
- Brighton aktuell mit Chance auf Europa-League-Qualifikation
Brighton plant langfristig mit seinem deutsch-schweizerischen Mann an der Seitenlinie. Fabian Hürzeler (33) hat seinen 2027 auslaufenden Vertrag frühzeitig verlängert, er bleibt bis 2029 Trainer bei den Seagulls. Somit sollten die Gerüchte, die den 33-Jährigen mit Leverkusen in Verbindung gebracht haben, verstummen.
«Ich arbeite unheimlich gerne für diesen Verein und lebe sehr gerne in dieser Stadt», sagt der aktuell jüngste Premier-League-Trainer. «Ich freue mich riesig. Dieses langfristige Engagement des Vereins ist eine Ehre und bestärkt mich nur in meinem Wunsch, unsere gemeinsame Vision erfolgreich umzusetzen.»
Chance auf Europa League bleibt bestehen
Brighton ist Hürzelers zweites Engagement als Cheftrainer einer Profi-Mannschaft. Zuvor stand er beim FC St. Pauli an der Seitenlinie. In seiner ersten Saison bei Brighton erreichte der 33-Jährige den 8. Platz in der Tabelle. Dieses Jahr liegt sogar eine Qualifikation für die Europa League in greifbarer Nähe.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
35
41
76
2
Manchester City
34
37
71
3
Manchester United
35
15
64
4
Liverpool FC
35
12
58
5
Aston Villa
35
4
58
6
AFC Bournemouth
35
3
52
7
Brentford FC
35
6
51
8
Brighton & Hove Albion
35
7
50
9
Chelsea FC
35
6
48
10
Everton FC
35
0
48
11
FC Fulham
35
-5
48
12
FC Sunderland
35
-9
47
13
Newcastle United
35
-2
45
14
Leeds United
35
-5
43
15
Crystal Palace
34
-6
43
16
Nottingham Forest
35
-2
42
17
Tottenham Hotspur
35
-9
37
18
West Ham United
35
-19
36
19
Burnley FC
35
-36
20
20
Wolverhampton Wanderers
35
-38
18