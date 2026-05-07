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«Lebe gerne in dieser Stadt»
Brighton-Coach Hürzeler verlängert seinen Vertrag

Der aktuell jüngste Premier-League-Trainer verlängert seinen Vertrag langfristig und bleibt somit bis 2029 bei Brighton. Ein möglicher Wechsel von Fabian Hürzeler zu Leverkusen bleibt vorerst aus.
Publiziert: 07.05.2026 um 20:24 Uhr
|
Aktualisiert: 07.05.2026 um 22:34 Uhr
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Fabian Hürzeler hat seinen Vertrag bei Brighton bis 2029 verlängert.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Fabian Hürzeler verlängert Vertrag bei Brighton bis 2029
  • Jüngster Premier-League-Trainer bleibt trotz Gerüchten
  • Brighton aktuell mit Chance auf Europa-League-Qualifikation
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Brighton plant langfristig mit seinem deutsch-schweizerischen Mann an der Seitenlinie. Fabian Hürzeler (33) hat seinen 2027 auslaufenden Vertrag frühzeitig verlängert, er bleibt bis 2029 Trainer bei den Seagulls. Somit sollten die Gerüchte, die den 33-Jährigen mit Leverkusen in Verbindung gebracht haben, verstummen.

«Ich arbeite unheimlich gerne für diesen Verein und lebe sehr gerne in dieser Stadt», sagt der aktuell jüngste Premier-League-Trainer. «Ich freue mich riesig. Dieses langfristige Engagement des Vereins ist eine Ehre und bestärkt mich nur in meinem Wunsch, unsere gemeinsame Vision erfolgreich umzusetzen.»

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Chance auf Europa League bleibt bestehen

Brighton ist Hürzelers zweites Engagement als Cheftrainer einer Profi-Mannschaft. Zuvor stand er beim FC St. Pauli an der Seitenlinie. In seiner ersten Saison bei Brighton erreichte der 33-Jährige den 8. Platz in der Tabelle. Dieses Jahr liegt sogar eine Qualifikation für die Europa League in greifbarer Nähe.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
35
41
76
2
Manchester City
Manchester City
34
37
71
3
Manchester United
Manchester United
35
15
64
4
Liverpool FC
Liverpool FC
35
12
58
5
Aston Villa
Aston Villa
35
4
58
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
35
3
52
7
Brentford FC
Brentford FC
35
6
51
8
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
35
7
50
9
Chelsea FC
Chelsea FC
35
6
48
10
Everton FC
Everton FC
35
0
48
11
FC Fulham
FC Fulham
35
-5
48
12
FC Sunderland
FC Sunderland
35
-9
47
13
Newcastle United
Newcastle United
35
-2
45
14
Leeds United
Leeds United
35
-5
43
15
Crystal Palace
Crystal Palace
34
-6
43
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
35
-2
42
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
35
-9
37
18
West Ham United
West Ham United
35
-19
36
19
Burnley FC
Burnley FC
35
-36
20
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
35
-38
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
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