Der aktuell jüngste Premier-League-Trainer verlängert seinen Vertrag langfristig und bleibt somit bis 2029 bei Brighton. Ein möglicher Wechsel von Fabian Hürzeler zu Leverkusen bleibt vorerst aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fabian Hürzeler verlängert Vertrag bei Brighton bis 2029

Jüngster Premier-League-Trainer bleibt trotz Gerüchten

Brighton aktuell mit Chance auf Europa-League-Qualifikation

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Brighton plant langfristig mit seinem deutsch-schweizerischen Mann an der Seitenlinie. Fabian Hürzeler (33) hat seinen 2027 auslaufenden Vertrag frühzeitig verlängert, er bleibt bis 2029 Trainer bei den Seagulls. Somit sollten die Gerüchte, die den 33-Jährigen mit Leverkusen in Verbindung gebracht haben, verstummen.

«Ich arbeite unheimlich gerne für diesen Verein und lebe sehr gerne in dieser Stadt», sagt der aktuell jüngste Premier-League-Trainer. «Ich freue mich riesig. Dieses langfristige Engagement des Vereins ist eine Ehre und bestärkt mich nur in meinem Wunsch, unsere gemeinsame Vision erfolgreich umzusetzen.»

Chance auf Europa League bleibt bestehen

Brighton ist Hürzelers zweites Engagement als Cheftrainer einer Profi-Mannschaft. Zuvor stand er beim FC St. Pauli an der Seitenlinie. In seiner ersten Saison bei Brighton erreichte der 33-Jährige den 8. Platz in der Tabelle. Dieses Jahr liegt sogar eine Qualifikation für die Europa League in greifbarer Nähe.