Das wäre ein Transfer-Hammer. Granit Xhaka ist zwar fast so alt wie Casemiro und älter als Bruno Fernandes, trotzdem sieht ihn Goalie-Legende Peter Schmeichel aber als passenden Nachfolger bei United.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Manchester United sichert Champions-League-Platz und plant Kaderumbau für 2026/27

Peter Schmeichel empfiehlt Granit Xhaka als Ersatz für scheidenden Casemiro

Xhaka: 1209 erfolgreiche Pässe, 50-Punkte-Marke mit Sunderland fast erreicht

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Manchester United scheint die Kurve nach zwei enttäuschenden Saisons wieder gekriegt zu haben. Zwar spielen die Red Devils auch dieses Jahr um keine Titel, aber der Champions-League-Platz ist drei Spiele vor dem Saisonende gesichert. Jetzt geht es darum, das Kader für die nächste Saison zu optimieren – besonders nach Casemiros (34) Abgang. Granit Xhaka (33) soll der ideale Ersatz sein.

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Zumindest wenn man Goalie-Legende Peter Schmeichel (62) fragt. In einem Fussball-Podcast der ehemaligen Profis Paul Scholes und Nicky Butt sowie des Komikers Paddy McGuinness spricht der Däne über die Kaderplanung im Old Trafford. «Ich glaube, wir sollten Xhaka holen», beginnt Schmeichel seine Argumentation und betont dabei, dass Casemiro den Verein nach dieser Saison verlässt. Das neue zentrale Mittelfeld soll um Kobbie Mainoo (21) aufgebaut werden, und dafür brauche es erfahrene Spieler.

«Einfach unglaublich»

Man-United-Wunschkandidat Elliot Anderson (23) ist laut Schmeichel zu jung und unerfahren. Neben Harry Maguire und Bruno Fernandes fehlen United richtige Führungsspieler. Genau diese Rolle würde Xhaka ausfüllen. Der ehemalige United-Keeper schwärmt regelrecht vom Nati-Captain und hebt dabei besonders dessen Führungsqualitäten bei Sunderland hervor. «Xhaka ist der Grund, weshalb sie dort sind, wo sie heute stehen. Er war diese Saison einfach unglaublich.»

Und weiter zählt Schmeichel auf: «Seine Führungsqualitäten sind grossartig, er kann 80 Prozent aller Spiele bestreiten, und er ist tatsächlich ein richtig, richtig guter Spieler.»

Die Goalie-Legende greift die Argumente nicht aus der Luft. Xhaka wechselte vergangenen Sommer von Bayer Leverkusen zu Premier-League-Aufsteiger Sunderland. Viele Experten trauten den Black Cats nicht viel zu.

2:45 Trotzdem geben sie Punkte ab: Massgeschneiderte Xhaka-Ecke bringt Sunderland auf Kurs

Was steht bei Man United sonst noch an?

Der Ligaerhalt war bereits zehn Spiele vor Saisonende fix, sogar die 50-Punkte-Marke liegt noch drin. Das ist zu einem grossen Teil auch Granit Xhaka zu verdanken. Der Nati-Captain hat in seinem Team die meisten Tore vorbereitet und fungiert bei Sunderland mit seinen insgesamt 1209 erfolgreichen Pässen als Schaltzentrale.

Kein Wunder, dass Schmeichel Xhaka nächste Saison im United-Dress sehen will. Doch bevor die mögliche Casemiro-Nachfolge geklärt ist, bleibt noch die Trainer-Frage. Nach Ruben Amorims (41) Abgang im Januar hat Michael Carrick (44) das Team übernommen und die Champions League nun definitiv erreicht. Eigentlich sollte es bei einer Interimsrolle bleiben, doch der ehemalige United-Spieler hat sich für ein längerfristiges Engagement empfohlen. Aktuell ist aber noch unklar, wer nächste Saison bei den Red Devils an der Seitenlinie steht.

Geht jetzt auch noch Fernandes?

Neben Casemiro sollen gemäss der britischen Zeitung «Mirror» Gerüchte um einen möglichen Abgang des United-Captains laut werden. Demnach seien Bruno Fernandes’ (31) Zukunftspläne über den kommenden Sommer hinaus noch nicht definiert.

Und da kommt wieder Xhaka ins Spiel. Als führende Stütze könnte der Nati-Captain die United-Stars wie Mainoo «an den Haaren» ziehen und so zum engagierten Einsatz bewegen – zumindest gemäss Schmeichel.