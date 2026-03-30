Manchester United will zurück an die Spitze des englischen Fussballs. Dafür wollen die Red Devils im Sommer das Mittelfeld verstärken, vier mögliche Transferziele werden genannt.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Manchester United befindet sich seit der Entlassung von Ruben Amorim auf dem aufsteigenden Ast. Unter Interimstrainer Michael Carrick winkt gar die Champions-League-Quali. Um den Erfolg nachhaltig zu gestalten, wollen die Red Devils im Sommer nachrüsten, vor allem im Mittelfeld sieht man Handlungsbedarf. Ein bis zwei Spieler sollen kommen, gleich mehrere Namen werden mit einem Wechsel ins Old Trafford in Verbindung gebracht.

Als Wunschkandidat für die Schaltzentrale gilt Elliot Anderson (23). Der 23-Jährige spielt derzeit bei Nottingham Forest, stammt aber ursprünglich aus der Newcastle-Jugend. Am englischen Internationalen sind aber gleich einige Schwergewichte interessiert, auch Arsenal und ManCity sollen am Teamkollegen von Nati-Star Dan Ndoye (25) dran sein. Anderson soll bei United Casemiro (34) ersetzen, der den Klub im Sommer auf eigenen Wunsch verlassen wird.

United jagt 100-Millionen-Mann

Neben Anderson ist mit Aurélien Tchouaméni (26) ein Real-Spieler als Ersatz des ehemaligen Galaktischen im Rennen. Ob Madrid den Mittelfeld-Strategen abgeben wird, ist fraglich, in der laufenden Saison kam Tchouaméni wettbewerbsübergreifend auf 41 Einsätze.

Zuletzt ploppte ein weitere Name auf der United-Wunschliste auf: Adam Wharton (22) zieht bei Crystal Palace die Fäden, zuletzt fand er auch den Weg ins englische Kader von Trainer Thomas Tuchel. Wharton soll den Wunsch geäussert haben, Palace für einen Champions-League-Klub zu verlassen. Neben United äusserte auch Real Madrid zuletzt Interesse am Engländer an. Die Eagles haben Wharton mit einem 100-Millionen-Preisschild versehen.

Als vierter Name wird Sandro Tonali (25) immer wieder gehandelt. Beim Italo-Star gibt es ebenfalls Konkurrenz vom Stadtrivalen. Ob Newcastle United bereit ist, einer ihren wichtigsten Spieler an direkte Mitstreiter zu verkaufen, ist zumindest fraglich.

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