DE
FR
Abonnieren

Privatinsolvenz angemeldet
«Millionen verloren» – Ex-Bayern-Star ist pleite

Der frühere Bayern-Profi Christian Lell hat Privatinsolvenz angemeldet. Der zweifache deutsche Meister hat Schulden in Millionenhöhe, selbst von TV-Gagen sieht er nichts.
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
1/4
Der ehemalige Bayern-Spieler Christian Lell ist pleite.
Foto: Keystone

Darum gehts

  • Ex-Bayern-Spieler Christian Lell spricht über Millionenschulden und Insolvenz
  • Immobilienkrise und schwierige Marktlage liessen sein Unternehmen platzen
  • Auch TV-Gagen gehen nicht an Lell
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Mit dem FC Bayern München wurde Christian Lell (42) 2008 und 2010 Meister. 98 Mal trug der ehemalige Verteidiger das Trikot des deutschen Rekordmeisters. Nach seiner Fussballerkarriere lancierte er eine Laufbahn als erfolgreicher Immobilien-Unternehmer. Ein Leben in Glanz.

Davon ist nun allerdings nichts mehr übrig. Lell ist pleite. Das verrät der Ex-Fussballer der «Bild». Es haben sich Schulden in der Höhe von zwei Millionen Euro angehäuft. Nun will er Privatinsolvenz anmelden: «Ich habe Millionen verdient, Millionen Steuern gezahlt und Millionen verloren.»

Die Immobilienkrise, steigende Zinsen und eine allgemein schwierige Marktlage hätten dazu geführt, dass Lell sein Unternehmen aufgeben muss: «Ich habe jahrelang dagegen angekämpft, musste aber irgendwann akzeptieren, dass auch meine Möglichkeiten Grenzen haben.» Wirtschaftlich müsse er einen Neustart machen, doch «menschlich bin ich heute reicher als je zuvor».

Lell sieht nichts von TV-Gagen

Der Ex-Profi stellt klar: Er will die Summe, die er schuldet, vollständig zurückzahlen. Dazu habe er dem Finanzamt auch einen Plan vorgelegt, wie er die Steuerschulden tilgen möchte. Stattdessen wurde ihm aber nahegelegt, Privatinsolvenz anzumelden und am Ende die Restschuldbefreiung zu beantragen, was bei ihm für Stirnrunzeln sorgt: «Das muss man sich einmal vorstellen: Ein Unternehmer möchte seine Schulden zurückzahlen, legt dafür einen konkreten Plan vor, und die zuständige Behörde empfiehlt ihm stattdessen die Insolvenz.»

Mehr zum Thema
Mario Basler wurde womöglich zum Lebensretter.
Ex-Fussballer wird zum Helden
Mario Basler hat einem Mann das Leben gerettet
Manuel Neuer soll sich von seiner Ehefrau Anika getrennt haben.
Kurz nach Baby-Glück
Liebes-Aus bei Bayern-Goalie Neuer!

Zuletzt war Lell Teilnehmer in Reality-TV-Formaten wie «Promi Big Brother» (Sat.1) oder «Promihof» (RTL). Doch die Gagen – teilweise sechsstellige Summen – flossen nicht zu ihm, sondern wurden vorübergehend eingefroren, wie er sagt.

Bei «Promi Big Brother» sprach er teilweise auch über sein Leben mit Party, Luxus und Streit mit Ex-Partnerinnen. Dies will er aber nicht für seine finanzielle Lage verantwortlich machen, da er schliesslich jahrelang in der Immobilienbranche erfolgreich war: «Ja, ich habe ein aussergewöhnliches Leben geführt, mit viel Erfolg, Luxus und auch persönlichen Fehlern. Dazu stehe ich. Aber: Meine wirtschaftliche Situation auf meinen früheren Lebensstil zu reduzieren, wäre schlicht falsch.»

Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
9
20
21
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
9
9
21
3
SC Freiburg
SC Freiburg
9
10
19
4
RB Leipzig
RB Leipzig
9
14
18
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
9
3
16
6
Werder Bremen
Werder Bremen
9
2
15
7
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
9
-1
13
8
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
9
0
12
9
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
9
-1
12
10
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
9
-5
12
11
Hamburger SV
Hamburger SV
9
-10
12
12
FSV Mainz
FSV Mainz
9
-1
10
13
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
9
-3
10
14
FC Augsburg
FC Augsburg
9
0
9
15
1. FC Köln
1. FC Köln
9
-4
9
16
Union Berlin
Union Berlin
9
-14
7
17
Schalke 04
Schalke 04
9
-6
6
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
9
-13
4
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
21132894 entity_logo_bayern_muenchen
FC Bayern München
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21132894 entity_logo_bayern_muenchen
        FC Bayern München