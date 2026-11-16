Der frühere Bayern-Profi Christian Lell hat Privatinsolvenz angemeldet. Der zweifache deutsche Meister hat Schulden in Millionenhöhe, selbst von TV-Gagen sieht er nichts.

Darum gehts Ex-Bayern-Spieler Christian Lell spricht über Millionenschulden und Insolvenz

Immobilienkrise und schwierige Marktlage liessen sein Unternehmen platzen

Auch TV-Gagen gehen nicht an Lell

Cédric Heeb Redaktor Sport

Mit dem FC Bayern München wurde Christian Lell (42) 2008 und 2010 Meister. 98 Mal trug der ehemalige Verteidiger das Trikot des deutschen Rekordmeisters. Nach seiner Fussballerkarriere lancierte er eine Laufbahn als erfolgreicher Immobilien-Unternehmer. Ein Leben in Glanz.

Davon ist nun allerdings nichts mehr übrig. Lell ist pleite. Das verrät der Ex-Fussballer der «Bild». Es haben sich Schulden in der Höhe von zwei Millionen Euro angehäuft. Nun will er Privatinsolvenz anmelden: «Ich habe Millionen verdient, Millionen Steuern gezahlt und Millionen verloren.»

Die Immobilienkrise, steigende Zinsen und eine allgemein schwierige Marktlage hätten dazu geführt, dass Lell sein Unternehmen aufgeben muss: «Ich habe jahrelang dagegen angekämpft, musste aber irgendwann akzeptieren, dass auch meine Möglichkeiten Grenzen haben.» Wirtschaftlich müsse er einen Neustart machen, doch «menschlich bin ich heute reicher als je zuvor».

Lell sieht nichts von TV-Gagen

Der Ex-Profi stellt klar: Er will die Summe, die er schuldet, vollständig zurückzahlen. Dazu habe er dem Finanzamt auch einen Plan vorgelegt, wie er die Steuerschulden tilgen möchte. Stattdessen wurde ihm aber nahegelegt, Privatinsolvenz anzumelden und am Ende die Restschuldbefreiung zu beantragen, was bei ihm für Stirnrunzeln sorgt: «Das muss man sich einmal vorstellen: Ein Unternehmer möchte seine Schulden zurückzahlen, legt dafür einen konkreten Plan vor, und die zuständige Behörde empfiehlt ihm stattdessen die Insolvenz.»

Zuletzt war Lell Teilnehmer in Reality-TV-Formaten wie «Promi Big Brother» (Sat.1) oder «Promihof» (RTL). Doch die Gagen – teilweise sechsstellige Summen – flossen nicht zu ihm, sondern wurden vorübergehend eingefroren, wie er sagt.

Bei «Promi Big Brother» sprach er teilweise auch über sein Leben mit Party, Luxus und Streit mit Ex-Partnerinnen. Dies will er aber nicht für seine finanzielle Lage verantwortlich machen, da er schliesslich jahrelang in der Immobilienbranche erfolgreich war: «Ja, ich habe ein aussergewöhnliches Leben geführt, mit viel Erfolg, Luxus und auch persönlichen Fehlern. Dazu stehe ich. Aber: Meine wirtschaftliche Situation auf meinen früheren Lebensstil zu reduzieren, wäre schlicht falsch.»