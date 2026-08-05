Knapp drei Wochen hat Mauro Lustrinelli noch Zeit, um den Union-Motor zum Laufen zu bringen.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Ein Schweizer Cheftrainer bei Union Berlin – was sich unter Urs Fischer (60) von 2018 bis 2023 zu einer märchenhaften Erfolgsstory entwickelt hat, soll nun auch mit Mauro Lustrinelli (50) an der Seitenlinie in eine ähnliche Richtung gehen.

«Ich sehe ihn als Mensch, der jeden Tag mit einer Riesen-Energie herangeht», lobt Horst Heldt (56) gegenüber der «dpa» seinen neuen, aus Thun losgeeisten Coach. Dabei hebt der Geschäftsführer Profifussball bei den Eisernen als zusätzlich positives Beispiel die Passschärfe im Training hervor, die er in der Art «lange nicht gesehen» habe.

Der reine Blick auf die letzten sechs Testspielresultate der Unioner fällt allerdings ernüchternd aus. Da halten sich je drei Unentschieden und drei Niederlagen die Waage. Selbst gegen die Schweizer Challenge-League-Teams Winterthur (1:1) und Aarau (1:2) lag für den Elften der vergangenen Bundesliga-Saison kein Sieg drin. Heldt hält den Ball flach, indem er angibt, dass es bei den Freundschaftspartien darum gehe, «Abläufe hinzubekommen», anstatt die «Gegner aus dem Stadion zu schiessen».

Erstmals liefern muss Lustrinelli am 23. August in der DFB-Pokal-Auftaktrunde, wenn der Gegner Braunschweig (2. Bundesliga) heisst. In der Woche darauf folgt dann der Meisterschaftsstart gegen Frankfurt.