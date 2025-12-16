Bis zum vergangenen Sommer war Fabio Moreno Fell für die TSV Gau-Odernheim in der deutschen Verbandsliga aktiv. Seit Dezember ist er Bundesliga-Profi – und schreibt in Mainz ein regelrechtes Fussballmärchen.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Wissen Sie, wie die sechsthöchste Liga im Schweizer Fussball-System heisst? Weil nach Super und Challenge die Promotion League folgt, hört unsere vierthöchste Liga auf den Namen 1. Liga, die fünfthöchste heisst dann 2. Liga Inter und die sechsthöchste Stufe nennen wir nur 2. Liga. Es sind Quartiervereine, Klubs, die man nur in der Region kennt. Oder kennen Sie den SC Veltheim – aktueller Tabellenführer der 2. Liga, Gruppe 2 im Fussballverband Zürich (kurz FVRZ) schon?

Jetzt stellen Sie sich vor, ein Stürmer des Quartiervereins aus Winterthur wäre im Sommer zu einem Super-League-Klub gewechselt und hätte mit 25 Jahren tatsächlich noch sein Profi-Debüt gegeben. Eine schier unfassbare Geschichte, die sich in Deutschland aber genauso zugetragen hat. Es ist das Märchen von Fabio Moreno Fell, der es innerhalb eines halben Jahres von der Verbandsliga zum Bundesliga-Debüt geschafft hat.

Das erste Kapitel wird im Sommer geschrieben: Nach einer Fabelsaison mit 50 Toren für die TSV Gau-Odernheim, die er damit zum Aufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar geballert hat, unterschreibt Fell einen Vertrag bis 2027 in Mainz – ist allerdings für die U23 vorgesehen. Neun Tore sind ihm für das Nachwuchsteam in der vierthöchsten Regionalliga gelungen. Der Lohn folgt Anfang Monat: Bei der 0:1-Niederlage gegen Gladbach am 5. Dezember gibt er sein Bundesliga-Debüt in der Startelf.

Auch unter Fischer eingeplant

Zwei Tage danach wird Urs Fischer als neuer Trainer beim Bundesliga-Schlusslicht vorgestellt – und nominiert ihn nachträglich für das Conference-League-Kader. Sechs Tage nach seiner Bundesliga-Premiere schnuppert Fell auswärts gegen Lech Posen gleich internationale Luft. Und auch wenn er beim starken 2:2 gegen Rekordmeister Bayern 90 Minuten auf der Bank schmort, plant auch Fischer mit dem Senkrechtstarter.

«Das ist wirklich eine Wahnsinnsgeschichte», äusserte er sich an der PK vor dem Conference-League-Spiel. Moreno Fell sei ein Stürmer, der wisse, wo das Tor stehe und habe mit seinem Trainingsfleiss bereits einen guten Eindruck hinterlassen. Dennoch betont Fischer, dass man mit dem 25-Jährigen geduldig und die Spielzeit entsprechend einplanen müsse.

Dass dieser Plan steht, unterstreichen die Mainzer am Montag: Kein halbes Jahr nach seinem Wechsel unterschreibt Fabio Moreno Fell einen neuen Vertrag mit unbekannter Laufzeit. «Ich bin sehr dankbar über das Vertrauen und die Erfahrungen, die ich bereits bei den Profis sammeln durfte. Damit konnte ich mir einen Traum erfüllen», wird Fell in der entsprechenden Mitteilung zitiert. «Jetzt liegt es an mir, auf diesem Weg zu bleiben und weiter hart an mir zu arbeiten.»

Wie das Fell-Märchen in Mainz nun weitergeht? Eigentlich müsste als Nächstes das erste Profi-Tor folgen – vielleicht schreibt er das nächste Kapitel ja schon in den Heimspielen gegen Samsunspor am Donnerstag oder im Abstiegskampfknüller am Sonntag gegen St. Pauli.