DE
FR
Abonnieren

Wo spielt eigentlich Ex-FCB-Star Marek Suchy?
Bei nächster Station gescheitert – und dann gings abwärts

Beim FCB war Marek Suchy jahrelang eine feste Grösse. In der Bundesliga konnte er sich aber nicht durchsetzen. Mittlerweile spielt er nicht mehr auf der grossen Bühne.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
Kommentieren
1/6
«Dangge Marek» – die FCB-Fans verabschiedeten Marek Suchy 2019 nach fünfeinhalb Jahren in Basel herzlich.
Foto: freshfocus

Darum gehts

  • Marek Suchy kehrt nach Jahren im Ausland zu Slavia Prag zurück
  • Spielte für FC Basel, FC Augsburg und FK Mlada Boleslav
  • 224 Pflichtspiele für Basel, 4 Meisterschaften und 2 Cuptitel gewonnen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
bliki.jpg
Julian Sigrist und BliKI

Von 2014 bis 2019, also fünfeinhalb Jahre lang, trug Marek Suchy das Trikot des FC Basel. In dieser Zeit absolvierte er 224 Pflichtspiele für die Bebbi und gewann vier Meisterschaften und zwei Cuptitel – einen davon als Captain. Danach wagte er den Sprung in eine Topliga und schloss sich ablösefrei dem FC Augsburg an. In der Bundesliga konnte sich Suchy allerdings nicht langfristig durchsetzen. In zwei Jahren bei den Fuggerstädtern kam er auf lediglich 13 Einsätze.

So wechselte er 2021 zurück in seine tschechische Heimat, wo er vier Jahre für den FK Mlada Boleslav kickte. Seit diesem Sommer ist der heute 37-Jährige zurück bei seinem Jugendverein Slavia Prag – allerdings nur bei der zweiten Mannschaft, die in der zweithöchsten tschechischen Liga spielt. Für Suchy spielt das jedoch eine untergeordnete Rolle. «Zuhause ist Zuhause», sagte er bei seiner Vertragsunterzeichnung.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Basel
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
15
10
31
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
15
12
28
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
FC Sion
15
3
21
7
FC Zürich
FC Zürich
15
-5
20
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
FC Luzern
FC Luzern
15
2
18
10
Servette FC
Servette FC
15
-5
16
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
15
-10
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Slavia Prag
Slavia Prag
FC Augsburg
FC Augsburg
Bundesliga
Bundesliga
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        Slavia Prag
        Slavia Prag
        FC Augsburg
        FC Augsburg
        Bundesliga
        Bundesliga
        FC Basel
        FC Basel