Beim FCB war Marek Suchy jahrelang eine feste Grösse. In der Bundesliga konnte er sich aber nicht durchsetzen. Mittlerweile spielt er nicht mehr auf der grossen Bühne.

Darum gehts Marek Suchy kehrt nach Jahren im Ausland zu Slavia Prag zurück

Spielte für FC Basel, FC Augsburg und FK Mlada Boleslav

224 Pflichtspiele für Basel, 4 Meisterschaften und 2 Cuptitel gewonnen

Von 2014 bis 2019, also fünfeinhalb Jahre lang, trug Marek Suchy das Trikot des FC Basel. In dieser Zeit absolvierte er 224 Pflichtspiele für die Bebbi und gewann vier Meisterschaften und zwei Cuptitel – einen davon als Captain. Danach wagte er den Sprung in eine Topliga und schloss sich ablösefrei dem FC Augsburg an. In der Bundesliga konnte sich Suchy allerdings nicht langfristig durchsetzen. In zwei Jahren bei den Fuggerstädtern kam er auf lediglich 13 Einsätze.

So wechselte er 2021 zurück in seine tschechische Heimat, wo er vier Jahre für den FK Mlada Boleslav kickte. Seit diesem Sommer ist der heute 37-Jährige zurück bei seinem Jugendverein Slavia Prag – allerdings nur bei der zweiten Mannschaft, die in der zweithöchsten tschechischen Liga spielt. Für Suchy spielt das jedoch eine untergeordnete Rolle. «Zuhause ist Zuhause», sagte er bei seiner Vertragsunterzeichnung.