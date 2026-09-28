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Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Borussia Dortmund
4
7
12
2
Bayern München
4
12
10
3
SC Freiburg
4
9
10
4
FC Augsburg
4
5
7
5
Bayer Leverkusen
4
5
7
6
FSV Mainz
4
4
7
7
SV 07 Elversberg
4
1
7
8
Werder Bremen
4
0
7
9
RB Leipzig
4
4
6
10
Eintracht Frankfurt
4
-1
5
11
Schalke 04
4
-1
5
12
SC Paderborn 07
4
-2
4
13
1. FC Köln
4
-3
4
14
TSG Hoffenheim
4
-3
3
15
VfB Stuttgart
4
-3
3
16
Hamburger SV
4
-11
3
17
Union Berlin
4
-13
1
18
Borussia Mönchengladbach
4
-10
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg