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Er bleibt Kobel-Coach
Kovac verlängert seinen BVB-Vertrag und sahnt ab

Niko Kovac hat sein Arbeitspapier bei Borussia Dortmund bis 2029 verlängert. Der Kroate ist seit Februar 2025 beim BVB im Amt.
Publiziert: vor 1 Minute
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Niko (r.) und Robert Kovac (l.) bleiben dem BVB bis 2029 treu.
Foto: Dukas
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Borussia Dortmund stellt die Weichen für die Zukunft. Trainer Niko Kovac (54) bindet sich mit einem neuen Vertrag bis 2029 an den Verein, das gibt der BVB am Dienstag bekannt. Neben Niko bleibt auch sein Bruder und Co-Trainer Robert (52) bis 2029 an Board.

Wie «Bild» berichtet, soll der ehemalige kroatische Nationalspieler ein Jahressalär von fünf Millionen Euro einstreichen. Sportvorstand Lars Ricken (50), der seinen Vertrag unlängst bis 2030 verlängerte, lobt den Trainer: «Er hat die Mannschaft konstant weiterentwickelt und geniesst innerhalb unseres Klubs eine hohe Akzeptanz.»

BVB in der Bundesliga auf Kurs

Kovac ist seit Februar 2025 Trainer bei der Borussia und übernahm das Team von Nati-Goalie Gregor Kobel (28) in einer sportlichen Krise. Der ehemalige Bayern-Spieler führte den Verein in ruhige Gewässer und wurde vergangene Saison hinter der Übermannschaft aus München Vizemeister.

In der laufenden Saison sind Kobel und Co. noch ungeschlagen und punktgleich mit dem SC Freiburg Tabellenführer. Der erste Einsatz mit dem neuen Vertrag in der Tasche hat Kovac in der Champions League, am Mittwoch trifft der BVB in der Ligaphase auswärts auf den norwegischen Vertreter Bodö/Glimt.

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Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Freiburg
SC Freiburg
5
10
13
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
5
7
13
3
Bayern München
Bayern München
5
12
11
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
5
6
10
5
RB Leipzig
RB Leipzig
5
10
9
6
FC Augsburg
FC Augsburg
5
5
8
7
Werder Bremen
Werder Bremen
5
0
8
8
FSV Mainz
FSV Mainz
5
3
7
9
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
5
0
7
10
1. FC Köln
1. FC Köln
5
-2
7
11
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
5
-1
6
12
Hamburger SV
Hamburger SV
5
-10
6
13
Schalke 04
Schalke 04
5
-2
5
14
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
5
-7
5
15
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
5
-4
4
16
Union Berlin
Union Berlin
5
-12
4
17
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
5
-4
3
18
Borussia Mönchengladbach
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5
-11
0
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