Niko Kovac hat sein Arbeitspapier bei Borussia Dortmund bis 2029 verlängert. Der Kroate ist seit Februar 2025 beim BVB im Amt.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Borussia Dortmund stellt die Weichen für die Zukunft. Trainer Niko Kovac (54) bindet sich mit einem neuen Vertrag bis 2029 an den Verein, das gibt der BVB am Dienstag bekannt. Neben Niko bleibt auch sein Bruder und Co-Trainer Robert (52) bis 2029 an Board.

Wie «Bild» berichtet, soll der ehemalige kroatische Nationalspieler ein Jahressalär von fünf Millionen Euro einstreichen. Sportvorstand Lars Ricken (50), der seinen Vertrag unlängst bis 2030 verlängerte, lobt den Trainer: «Er hat die Mannschaft konstant weiterentwickelt und geniesst innerhalb unseres Klubs eine hohe Akzeptanz.»

BVB in der Bundesliga auf Kurs

Kovac ist seit Februar 2025 Trainer bei der Borussia und übernahm das Team von Nati-Goalie Gregor Kobel (28) in einer sportlichen Krise. Der ehemalige Bayern-Spieler führte den Verein in ruhige Gewässer und wurde vergangene Saison hinter der Übermannschaft aus München Vizemeister.

In der laufenden Saison sind Kobel und Co. noch ungeschlagen und punktgleich mit dem SC Freiburg Tabellenführer. Der erste Einsatz mit dem neuen Vertrag in der Tasche hat Kovac in der Champions League, am Mittwoch trifft der BVB in der Ligaphase auswärts auf den norwegischen Vertreter Bodö/Glimt.

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