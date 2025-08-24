DE
Home
Sport
Fussball
International
1. Bundesliga
Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV (24.08.2025)
Borussia Mönchengladbach
17:30
Hamburger SV
Borussia Mönchengladbach
Ab 17:30 Uhr
Vs
Hamburger SV
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
1
6
3
2
Eintracht Frankfurt
1
3
3
3
FC Augsburg
1
2
3
3
VfL Wolfsburg
1
2
3
5
TSG Hoffenheim
1
1
3
5
Union Berlin
1
1
3
7
Borussia Dortmund
1
0
1
7
FC St. Pauli
1
0
1
9
1. FC Köln
0
0
0
9
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
9
FSV Mainz
0
0
0
9
Hamburger SV
0
0
0
13
Bayer Leverkusen
1
-1
0
13
VfB Stuttgart
1
-1
0
15
1. FC Heidenheim 1846
1
-2
0
15
SC Freiburg
1
-2
0
17
Werder Bremen
1
-3
0
18
RB Leipzig
1
-6
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Sascha
Stegemann
Deutschland
Anstoss
Sonntag
24. August 2025 um 17:30 Uhr
Stadion
Mönchengladbach, Deutschland
Borussia-Park
Kapazität
54’042
