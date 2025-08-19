DE
Aufsteiger plant neu
HSV-Umbruch könnte auch Hefti treffen

Beim HSV stehen vier Spieler auf der Streichliste. Darunter auch der Schweizer Silvan Hefti.
Darum gehts

  • HSV plant Abgänge: Vier Spieler stehen auf der Streichliste
  • Auch Schweizer Verteidiger Silvan Hefti dürfte betroffen sein
  • Es wäre sein fünfter Wechsel im fünften Jahr
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

Am vergangenen Freitag zittert sich der Hamburger HSV gegen Fünftligist Pirmasens in extremis in die zweite Runde des DFB-Pokals. Nicht im Aufgebot steht dabei der Schweizer Silvan Hefti (27). Ihm wurde laut der «Bild» gemeinsam mit vier anderen Spielern kurz vor dem ersten Spiel der Saison mitgeteilt, beim Nordklub keine Zukunft zu haben.

Demnach soll der HSV-Trainer Merlin Polzin (34) auf die vier betroffenen Spieler Guilherme Ramos, Bakery Jatta, Ex-Captain Sebastian Schonlau und Hefti in der kommenden Saison verzichten wollen.

Während Schonlaus Vertrag (bis 2029 gültig) aufgelöst werden soll, wird Hefti aus finanziellen Gründen eine Leihe ans Herz gelegt. Eine Auflösung des langjährigen Vertrags würde den HSV eine Summe im siebenstelligen Bereich kosten. Sein Kontrakt in der Hansestadt wäre noch bis Sommer 2028 gültig.

Heftis Karriere von Transfers geprägt

Seine Karriere startete der Rechtsverteidiger Silvan Hefti in der Ostschweiz beim FC St. Gallen. Daraufhin wechselte er 2022 zu YB, wo er den Verein nach nur einer Saison wieder verlassen musste. Auch bei Genua und Montpellier wurde er dann nach maximal zwei Saisons aus dem Kader gestrichen.

Insgesamt wechselte Hefti in den letzten vier Jahren viermal den Verein. Jetzt droht ihm beim HSV der fünfte Wechsel im fünften Jahr.

