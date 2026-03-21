Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
26
68
67
2
Borussia Dortmund
26
29
58
3
RB Leipzig
27
18
50
4
VfB Stuttgart
26
17
50
5
TSG Hoffenheim
27
15
50
6
Bayer Leverkusen
26
16
45
7
Eintracht Frankfurt
26
0
38
8
SC Freiburg
26
-6
34
9
Union Berlin
26
-11
31
10
FC Augsburg
26
-14
31
11
Hamburger SV
26
-8
30
12
Borussia Mönchengladbach
26
-13
28
13
FSV Mainz
26
-10
27
14
1. FC Köln
26
-9
25
15
Werder Bremen
26
-18
25
16
FC St. Pauli
26
-19
24
17
VfL Wolfsburg
26
-21
21
18
1. FC Heidenheim 1846
26
-34
14