Yan Diomande ist eines der begehrtesten jungen Talente in Europa. In einem Interview äussert sich der RB-Spieler über seine Zukunft.

Darum gehts Yan Diomande, 19, ist Leipzigs Shooting-Star und europaweit begehrt

RB-Chef Mintzlaff schliesst Wechsel aus, selbst bei Mega-Angebot

Diomande erzielte 8 Tore und 4 Vorlagen in 21 Spielen

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Er ist blitzschnell – und mittlerweile auf dem Transfermarkt heiss begehrt!

Mit 36,3 km/h legte Yan Diomande (19) den aktuell zweitschnellsten Sprint überhaupt in der Bundesliga hin. Der Teenager ist der Shooting-Star bei RB Leipzig und bereits bei einigen europäischen Top-Klubs auf dem Radar. In einem Interview mit der «Bild» spricht der junge Ivorer nun über Wechselgerüchte, die sich um ihn ranken.

Transfer-Experte Fabrizio Romano prognostiziert bereits ein Wettbieten zwischen dem FC Bayern und Liverpool. Gemäss «Bild» waren die Münchner bereit, umgerechnet rund 55 Millionen Franken für Diomande auf den Tisch zu legen. Die Absage kam jedoch prompt. Gegenüber Sky erklärte der RB-Chef Oliver Mintzlaff (50): «Ich als Aufsichtsratschef würde sagen, dass er nächste Saison noch da ist - auch wenn ein Angebot über 80 oder 90 Millionen Euro kommt.»

Liverpool oder Real?

In einem Tiktok-Video, in dem er über Liverpool sprach, entfachte Diomande gleich selbst noch weitere Wechselgerüchte. Der Ivorer relativiert das nun aber: «Da wurde draus gemacht, dass es mein Traumverein ist. Aber: In erster Linie ist es der Lieblingsverein meines Vaters. Es war immer sein grosser Wunsch, mich dort irgendwann spielen zu sehen, weil er die Atmosphäre an der Anfield Road so liebt.»

Im Gespräch bestätigt der Flügelstürmer, dass Real-Dribbler Vinicius Jr. (25) sein aktuelles Vorbild ist. Es kam auch kürzlich zu einem Treffen zwischen den beiden in Paris. Auf die Frage, ob der Brasilianer Überzeugungsarbeit für einen Wechsel nach Spanien geleistet hat, bleibt Diomande vage: «Wir haben auch über unsere Klubs gesprochen. Und damit auch über Real Madrid.»

Der schnelle Leipziger weiss, dass er auf dem Transfermarkt begehrt ist und bestätigt: «Klar, ich werde meine Karriere wahrscheinlich nicht hier beenden.» Eine überstürzte Entscheidung werde dies aber nicht zur Folge haben: «Wenn es so weit ist, werden wir reden. Aber wenn ich im Sommer hierbleibe, bin ich absolut glücklich.»

Diomande verfügt noch über einen Vertrag bis im Sommer 2030. Doch die Wechselgerüchte kommen nicht von ungefähr. Im Alter von 19 Jahren überzeugt er bereits mit 8 Toren und 4 Vorlagen in 21 Spielen für RB Leipzig.